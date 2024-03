Ruta gastronómica para vivir una Semana Santa diferente por los barrios de Zaragoza

Los barrios de Zaragoza se suman a la Semana Santa con distintas propuestas que se pueden disfrutar en la edición de este año de Gastropasión, organizada por Horeca Restaurantes Zaragoza. Hasta el próximo 1 de abril hay mucho donde elegir con la curiosidad de que el abanico es muy amplio, tanto en precio como a la hora de diseñar el recetario.

Por precio (25 euros. Apto para celiacos), uno de los menús más llamativos es el que tiene el restaurante Son de Luz (c/ Miguel Servet, 9) en Las Fuentes. Se trata de una propuesta de degustación con cinco pases. Se inicia con un saquito de almejas a la marinera; continúa con garbanzos salteados con berza y otros ingredientes; también hay cocochas de bacalao en su pilpil y un rollizo de pollo relleno de orejones. Para el postre se ofrece un milhojas de nata y crema. Realmente contundente.

Bacalao, de Blasón del Tubo

En el Casco Viejo, uno de los detalles más interesantes del menú del Blasón del Tubo (c/ del Blasón Aragonés s/n), es que se ofrece la posibilidad de elegir algunos platos (35 euros). Por ejemplo, entre un potaje de garbanzos con bacalao, espinacas y huevo, o chipirones a la plancha. Y al llegar al postre, entre arroz con leche a la canela o torrija casera con helado de turrón.

Hasta la Romareda hay que acercarse para probar tres bocados que prepara el cocinero Pedro Martín en el restaurante El Foro (C/ Eduardo Ibarra, 4). Este año no participa en Gastropasión, pero tiene algunas propuestas como los garbanzos de ayuno de su pueblo, La Almunia de Doña Godina. "Son unos garbanzos que solo llevan verduras y huevo duro -comenta-, pero para que a los comensales les resulten más atractivos he añadido un refrito de bacalao". A la hora del postre, no faltan las torrijas caseras y unos buñuelos de viento rellenos de crema inglesa.

En la cervecería Liki2 de Las Delicias (c/ Santa Orosia, 27) el año pasado apostaron por incorporar su ingrediente principal, la cerveza, a una torrija. En concreto, iba emborrachada en una ´golden drak` belga de estilo barrel wine. Este año, la opción elegida es bastante diferente: hummus de bacalao confitado sobre borraja.

En el entorno de la plaza San Francisco, en la zona de ambiente de la calle Bruno Solano, una alternativa interesante es la que propone Ángel Jarque en Casa El Pescatero (c/ Andrés Piquer, 4). En este establecimiento el pescado y el marisco son los grandes protagonistas y Ángel ha intentado adaptarse a su estilo de cocina. "Me ha parecido interesante hacer una caldereta de bacalao que preparamos con unas patatas de gran calidad y mejillones roca, además de un buen fumet, que es el que da el sabor al plato".

Para las dos últimas sugerencias de esta ruta por los barrios de Zaragoza hay que acercarse al barrio rural de Miralbueno y a San José. Lo curioso en estos casos es que sus propuestas van dirigidas a personas que quieran vivir una Semana Santa gastronómica diferente.

Pedro Martín preparando la receta de garbanzos de ayuno en El Foro @almozara

En Oisi Don Gourmet (Camino del Pilón, 80. Miralbueno) se ofrece un potaje, pero tiene poco que ver con el de vigilia. Se asemeja bastante más a un cocido gallego, ya que junto a los garbanzos incluye chorizo, lacón, grelos, oreja de cerdo y panceta.

En el barrio de San José, el gastrobar Mas Gas de ambiente motero también se ha decantado por opciones cárnicas y así se recoge en el menú del certamen (20 euros). Como entrantes se sugieren, a elegir, ensalada de jamón de Teruel y foie o huevos rotos con jamón, y como plato principal, chuletón. En cuanto al postre, sorbete de mojito.

En fin, que los barrios de Zaragoza han apostado por ofrecer propuestas muy dinámicas y versátiles en precio, productos y elaboraciones. A disfrutar.

Apúntate a la newsletter de gastronomía de HERALDO y recibe en tu correo recetas para hacer en casa y las últimas noticias del sector.