¿Hay que lavar los garbanzos y lentejas de bote?

Las legumbres en conserva, como las lentejas, las alubias o los garbanzos pueden ser una opción práctica y nutritiva para incluir en la alimentación diaria. De hecho, los botes de garbanzos son uno de los alimentos procesados que puedes comer sin miedo, tal y como explican los nutricionistas. Lo mejor es que el garbanzo es muy popular en Aragón y existen miles de recetas que se pueden hacer con un bote de garbanzos.

Las últimas recomendaciones de la Asociación Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan), actualizadas hace apenas tres años, aconsejan consumir hasta cuatro raciones de legumbres de forma semanal, consistiendo cada una en unos 60-80 gramos de legumbres en seco, o unos 150-200 gramos cocidos o hidratados.

Y, si elegimos las legumbres de bote, a la mayoría de personas les surge una duda muy común: debemos enjugar o no las legumbres en conserva o la podemos utilizar recién sacadas del bote.

¿Hay que lavar las legumbres en conserva?

Ante la pregunta de si lavar o no las legumbres en conserva, es decir, las de bote con el típico líquido conocido en gastronomía como 'aquafaba', la respuesta no es tan fácil como un sí o un no. La realidad es que no hay una sentencia absoluta.

Sí que hay que enjuagar las legumbres en ciertas recetas. Y es que, es conveniente que enjuaguemos las legumbres en conserva cuando las vayamos a utilizar para elaborar recetas frescas como ensaladas. Es decir, si vamos a utilizar los garbanzos o las lentejas directamente del bote para una ensalada en la que no usaremos fuegos ni las cocinaremos, entonces, es conveniente lavar las legumbres.

En este caso necesitamos que queden relativamente sueltas y limpias, por lo que es mejor pasarlas por un chorrito de agua, para quitar todos esos restos de 'aquafaba'.

Por otro lado, si las legumbres en conserva las queremos para guisos, no es tan importante que estén limpias. De hecho, ese líquido que tienen las conservas permitirá que las recetas sean más untuosas y tengan más cuerpo. Por ejemplo, si estamos cocinando unas alubias con tomates o unos garbanzos con chorizo, ese caldo espeso puede venir muy bien.

No obstante, nutricionalmente hablando el líquido que tienen los garbanzos o lentejas en conserva se ha cocido con la legumbre en cuestión y tiene un poco de sal, es decir, una cantidad de sodio más elevada que si de agua de cocción solo se tratase. Así que, si una persona tiene que tener una dieta baja en sodio, es recomendable prescindir de la 'aquafaba', es decir, lavar las legumbres en conserva.