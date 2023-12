El nuevo reto de Raúl Bernal: "Quiero traer a Huesca el premio al mejor cruasán de España"

Visiblemente emocionados tanto él como su familia, sus amigos y sus compañeros de trabajo de Lapaca, el oscense Raúl Bernal ha recibido este miércoles un nuevo reconocimiento del Ayuntamiento de Huesca. Tras elegirle para encender el cohete de las últimas Fiestas de San Lorenzo por el premio al Mejor Bombón Artesano de España 2023, esta vez han querido agasajarle por revalidar recientemente el título de Mejor Maestro Chocolatero de España, que ya obtuvo en el año 2011.

Y lejos de conformarse con los éxitos de este año inolvidable para él, Bernal se ha marcado un nuevo reto: "Voy a intentar traer a Huesca el premio al mejor cruasán de España. No sé si al próximo año o al siguiente, pero lo vamos a luchar y mirar siempre muy alto para conseguir siempre grandes premios".

La alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, ha presidido la recepción celebrada en el salón del Justicia, a la que han asistido también la concejala de Turismo, Fiestas, Comercio y Hostelería, Nuria Mur, la concejala de Cultura, Teruca Moreno, los ediles socialistas Ramón Lasaosa y Fernando Sarasa, y la concejala de Vox, Susana Magán.

Orduna, que le ha entregado una reproducción del caballo símbolo de la ciudad de Huesca, ha asegurado que "cuando hay personas tan creativas, tan inteligentes, tan trabajadoras y tan humildes como tú, todo lo que podamos hacer desde las instituciones es poco, porque llevas el nombre de Huesca por bandera allí donde vas". Y espera que este sea "solo uno del montón de premios y homenajes que recibas en tu vida porque te lo mereces".

Bernal ha afirmado sentirse "más emocionado" que tras conseguir su último título nacional "porque al final ser profeta en tu tierra es lo más increíble que te puede pasar".

Y ha aprovechado para hacer un repaso de su trayectoria profesional "porque a veces parece que las cosas pasan porque sí, pero detrás de eso hay muchísimo trabajo". En este sentido, se ha retrotraído a sus recuerdos de infancia, cuando vivía en la calle Tenerías e iba al colegio Salesianos, "donde era el último de la clase; no era el más inteligente pero intentaba compensarlo siendo el gracioso", ha reconocido.

Con 16 años empezó a trabajar ya en la pastelería Dulcysa de Huesca como aprendiz, donde ya intentó poner en práctica las enseñanzas que le transmitieron sus padres "de que hay que pelear". Luego dio el salto a Barcelona estudiando en una escuela de pastelería "sin pensar nunca en el dinero como objetivo, sino en aprender de grandes profesionales".

En 2005 compitió en la Copa de España de Chocolate, donde quedó subcampeón. "Solo tenía premio el primero. Pero mi madre me escribió una carta diciéndome que ella me daba ese dinero del premio para que pudiera seguir cumpliendo mis sueños. No sé si por eso estoy ahora donde estoy, pero sí que tuvo mucha importancia lo que hizo mi madre por mí entonces", ha manifestado.

Seis años después logró el objetivo ser el primer oscense en ganar el premio al Mejor Chocolatero Artesano de España "y eso me llena de orgullo porque siempre he pensado en intentar ser el mejor desde Huesca", ha remarcado. Gracias a la Chocolate Academy pudo viajar por países como Japón, México o Bélgica para seguir aprendiendo.

Bernal ha compartido el reconocimiento con su mujer, Silvia, su familia, además de su equipo de 13 trabajadores de la pastelería Lapaca, y por último confía en ser "un ejemplo para que toda la gente de Huesca sepa que desde aquí se pueden hacer muchas cosas y que es mejor pelear que llorar".