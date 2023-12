Oscape lanza en Huesca el primer juego con una experiencia gastronómica 'a oscuras'

Los hermanos Beatriz y Valero Biarge, fundadores de Oscape, la primera sala de escape que se abrió en Huesca en 2016, siguen innovando en el campo de la gamificación y creando juegos sorprendentes. El nuevo, presentado este martes, incluye una parte con pruebas gastronómicas "a oscuras", que permiten una inmersión completa y obligan a agudizar el resto de los sentidos.

Sensorium Culinary Escape Room es el primer juego del sector en España que incluye una experiencia gastronómica donde hay que probar algunos alimentos sin luz. Valero Biarge ha explicado que no puede revelar muchos datos porque "las pruebas tienen que ser sorpresa para los jugadores, pero creemos que gustará mucho al público porque incluso gente que ya ha probado el juego, responde de manera inesperada al encontrarse en un entorno sin luz".

También ha detallado que "aquí no se cocina y los jugadores no vienen a comer, simplemente hay una parte del juego como experiencia gastronómica a oscuras. La sala tiene otras sorpresas que la gente no espera. Eso sí, aunque los jugadores no ven, nosotros estamos allí viendo en todo momento y haciendo seguimiento del juego".

Sensorium Culinary Escape Room es apto para un máximo de cinco personas, a partir de 12 años y las reservas ya se pueden realizar, como siempre, a través de su web www.oscape.es. El fundador de Oscape ha estado acompañado en esta presentación por algunos colaboradores que han participado en la puesta en marcha de esta iniciativa pionera en el campo de las salas de escape.

José Ramón Aso, chef del Callizo, restaurante de Aínsa con Estrella Michelin, ha asesorado a los creadores. “Valero y yo somos amigos desde hace años, porque estudiamos hostelería juntos, y este proyecto me parece muy creativo y novedoso, y otra forma de darle valor a la gastronomía".

Raúl Bernal, de La Paca, que ostenta el título de Mejor Maestro Artesano Chocolatero de España 2011 y 2023, y Mejor Bombón Artesano de España 2023, ha agradecido a Oscape contar con él para este proyecto, sin desvelar detalles de su participación para no "estropear la sorpresa". Ha añadido que "después de probar el juego, me pareció flipante, y creo que es una propuesta muy chula y que puede propiciar la creación de otros proyectos".

Anabel Costas, empresaria hotelera y vicepresidenta de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo de Huesca, ha aplaudido "que se generen iniciativas como esta, que nosotros llamamos wow, que sorprendan, tanto en el campo de la gastronomía como en el turismo”. Según ha dicho, "cuando Valero nos consultó, no sabíamos cómo iba a ser el juego, y cuando finalmente lo probamos, nos pareció brutal". "Además, ha tenido en cuenta todo el tema de alérgenos e intolerancias", ha añadido.

Valero Biarge ha explicado que las ideas para sus nuevos juegos siempre surgen “de temas que me gustan, como la hostelería en este caso para Sensorium, o la montaña y los deportes de aventura, como en el juego de mesa que lanzamos hace un año, llamado 600 preguntas y pico, del que ya hemos vendido 1.700 y ahora relanzamos para regalar en Navidad”.