El bar de Zaragoza que te da 200 euros si te comes esta hamburguesa

Una hamburguesa con patatas, aros de cebolla y otros complementos, con un peso total de cuatro kilos y medio, y tres litros de bebida, en una hora y ocho minutos. Suena a comida de vikingo, o a la dieta de un luchador de sumo residente en Texas. No es el caso: se trata del reto de Luigi y Mario Rubertone, hermanos venezolanos y dueños de FoodVerzo en el barrio del Arrabal en Zaragoza, para quien se atreva, con la compensación doble de no pagar ni un euro por ello y, además de darse un banquetazo, ganar 200 euros.

La semana que arranca en este 4 de diciembre comienza a rodar esta iniciativa (se puede pedir cita desde este viernes 1 de diciembre); rodar es lo que hará alguno de sus comensales, aunque lo de atreverse no basta: hay que acercarse a la competición con responsabilidad, porque después de tal atracón, como mínimo, hay que cambiar varios agujeros del cinturón.

Luigi recalca que “el pan de hamburguesa lo hacemos nosotros, y mandamos a preparar la carne con antelación, así que hay que reservar con al menos cinco días de anticipación. Es una vaca rubia gallega, mandamos a preparar la carne pasada por el kamado que le da un aroma a humo muy especial. En diciembre estará activo el reto, y no le ponemos terminación de momento”.

Lo del tiempo de récord tan exacto es porque ya hubo alguien que lo consiguió en ese tiempo: Valentín Ferrer. El reto es igualarlo o mejorarlo, aunque hay un tope de gracia en la hora y diez minutos, y no vale para todo el mundo. “Esto es para profesionales -avisan- porque cualquiera que no esté preparado para sumar siete kilos y medio a su cuerpo en ese rato puede acabar mal”.

No terminar con la hamburguesa tiene precio y sale caro

Quien venga aquí, asuma el reto y no consiga acabar o no lo haga en el tiempo marcado debe pagar los 130 euros que cuesta lo consumido. “Con esas cantidades, a las que se añaden patatas fritas, podrían comer hasta 10 personas y quedarse a gusto. La bebida puede ser agua, refresco, cerveza… el que asume el reto elige el tipo de bebida”, aclara Luigi, quien recuerda que “es un reto individual, no se puede pedir y que coman ocho o diez personas con lo servido”.

El modo de inscribirse es un DM en Instagram. El propio Luigi maneja la cuenta. Ahí se fija la fecha y se hace una pequeña entrevista previa para valorar si la persona es una candidata idónea. “No es solo el dinero, si ya se ve de antemano que no va a poder, estás tirando comida y eso no nos parece bien. De hecho, también estoy estudiando un reto de dos kilos de comida, que aún no está definido”.

Los ingredientes del reto de FoodVerzo en Zaragoza

Esos cuatro kilos y medio se reparten entre kilo y medio de carne de vaca rubia gallega, un kilo de pulled pork o cerdo desmigado, tiras de bacon crujiente, aros de cebolla, quesos edam y cheddar en cantidades industriales, patatas fritas y la salsa de la casa, similar a la del Big Mac, con un toque de bacon ahumado. “El reto acabará si alguien consigue bajar de una hora. El que consiguió la hora y ocho minutos viene de Cartagena y es, literalmente, un profesional de esto: viaja a menudo por Estados Unidos batiendo marcas en concursos de comida. Tendremos un aspirante serio en enero, por cierto: Esttik. Si supera el récord, el antiguo poseedor vendrá a reconquistar su récord”.