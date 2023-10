Desconcierto en la frutería: la sandía comparte mostrador con las castañas

Después de medio mes de octubre con tiempo veraniego, parece que esta semana ya es el momento de sacar la rebeca del armario. En las fruterías también se vive cierto desconcierto, ya que los últimos productos veraniegos comparten mostrador con los primeros del otoño, de momento en menor proporción que otros años.

Por ejemplo, en la mayoría de los puestos de fruta todavía se pueden ver melones y sandías que, tal y como recuerdan desde el sector, otros octubres no eran tan habituales. "Ciruela ya no había otros años y esta es la de Tolosa, que es de pleno verano", cuenta Massiel Navarrete desde su frutería de la calle de San Miguel de Zaragoza. La historia se repite con los lustrosos tomates de temporada.

En cambio, se echan de menos otros. "Castañas han venido en muchísima menos cantidad", expone Navarrete, mientras atusa la media caja que ofrece a los clientes. "La gente no las compra, ni en las tiendas, ni en los puestos callejeros", añade. "No hay porque no apetecen por el tiempo y no se venden, solo estamos suministrando a pequeñas tiendas", explica Javier Mené. Este mayorista zaragozano de Frutas Javier Mené considera que ocurre lo mismo con los calçots, que hasta que no bajen más las temperaturas no serán demandados.

Otros productos apenas han apreciado variación a otros años. "La campaña de higo ha sido muy buena", destaca Navarrete en relación a esta fruta que todavía se mantiene. "Este lunes ya no había uva moscatel", menciona la tendera, algo que pronto pasará con el mango nacional, tal y como avisan desde el sector. En cambio, empiezan a surgir manzanas, peras conferencia y de agua.

Precisamente, sobre los sabores de otoño, de temporada están las granadas –también llamadas mengranas en Aragón-. "Son de denominación de origen de Elche", resalta Mené. Se ofrece caqui –también de denominación de origen-, chirimoya y calabaza violina.

Y los cítricos comienzan a dar color en las fruterías. "Esta semana llegan las primeras naranjas españolas, que son de más calidad, pero las mandarinas todavía tardarán más", sostiene el mayorista de frutas y verduras. "Las setas empiezan ahora, con el boletus y el níscalo –rebollón-", explica Navarrete.

Lo que no ha llegado todavía

De momento, en la frutería Navarrete echan de menos las coles, que según el calendario del Ayuntamiento de Zaragoza tenían que haber comenzado su temporada ya en septiembre. Tampoco hay rastro de los cardos. Precisamente, en el capítulo de las verduras Massiel Navarrete lamenta los altos precios de las últimas semanas de verduras como la borraja y la judía verde.

En estas fechas, son de temporada en la huerta zaragozana la acelga, el ajo tierno y el apio. También la berenjena, la borraja y en noviembre termina la de calabacín. La escarola y las espinacas también deberían estar a la venta desde septiembre.

