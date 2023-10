Los vinos preferidos de los turistas, los menús y el tapeo durante las Fiestas del Pilar

El vino tiene un gran protagonismo durante las Fiestas del Pilar y, especialmente, el que lleva el sello de Aragón. Su presencia aparece en muchos lugares y de distintas formas, pero, sobre todo, en menús pilaristas y para acompañar el popular tapeo.

Todas las denominaciones de origen aragonesas y las indicaciones geográficas protegidas están representadas estos días, sin que haya una referencia que destaque por encima del resto. Por ejemplo, Bodegas Pirineos, con la gama de tinto y blanco jóvenes 3404, está muy presente en los escenarios de tapeo.

Para los menús pilaristas, Garnacha Centenaria y Fagus, de Bodegas Aragonesas, son una apuesta segura, lo mismo que los monovarietales de Sommos Colección del Somontano. Menos se oye hablar de los vinos del Viento de Michael Cooper, en el Campo de Borja, pero su garnacha de montaña con 18 meses de barrica está teniendo recorrido en establecimientos como Bodegón Azoque.

También está haciendo una interesante incursión 900 Viñas de Calatayud y referencias de bodegas de Cariñena poco conocidas como Libre y Salvaje, que ha posicionado muy bien su Camino del Bosque. En la barra, el blanco 234 de Enate es una apuesta ganadora. En los menús pilaristas, los vinos de Laus y Pago de Aylés también están teniendo mucha presencia.

Los dos vinos con doble medalla de oro de la bodega Lagar D´ Amprius A. Toquero

Esta última bodega ha creado una edición especial para el Pilar. Se trata de una garnacha, convenientemente guardada, que estos días está triunfando entre los turistas y zaragozanos que se acercan a La Alacena de Aragón (c/ Don Jaime I, 16). El perfil de la basílica del Pilar dibujado en su etiqueta ayuda mucho.

'Care, el vino del Pilar', es otro de los que más se están vendiendo. Es un tinto de la variedad garnacha con ocho meses de crianza de uvas procedentes de viñas viejas. Está muy visible en La Alacena, lo mismo que uno de los buques insignia de Bodegas San Valero, 8.0.1, muy ajustado de precio.

En fiestas también se bebe mucho champán y cava. Reyes de Aragón, de Bodegas Langa, es uno de los más populares. En cuanto al champán, Moët&Chandon, Viuda de Clicquot y Taittinger tienen bastante presencia.

En la enoteca Khantaros (c/ San Vicente de Paúl, 21), Alberto Dapena reconoce que no vende más vino que en otras épocas del año, pero eso sí, “sobre todo los turistas preguntan por varietales aragoneses”. Uno de los que más recomienda es Derechero de Bodegas Témpore. En Vinopremier (c/ Zurita, 3), su apuesta es por ofrecer 16 vinos aragoneses por copas.

Ángel Arcega muestra el nuevo vino espumoso de su bodega, Cabal Vintage. A. Toquero

Estos días hay más espacios para el vino en Zaragoza. Por ejemplo, en la muestra alimentaria artesanal de la plaza de los Sitios. En ella destacan dos bodegas: Lagar D´Amprius de la IGP. Bajo Aragón y Cabal de Ainzón. La primera ofrece como novedad el vermú Gaire y muestra con orgullo los dos vinos que han recibido una medalla doble de oro en el Concurso de Garnachas del Mundo: Nazarín y Garnacha Lagar D'Amprius. Se presentaron 4.000 candidatos y solo once obtuvieron este galardón, así que merece la pena acercarse a conocerlos.

Ángel Arcega, de Bodegas Cabal, también tiene interesantes propuestas. A sus tres espumosos monovarietales de garnacha, macabeo y chardonnay, se une Cabal Vintage, elaborado mayoritariamente con la variedad macabeo con un porcentaje de chardonnay. “Lo hemos tenido cinco años madurando en un pequeño rincón de la bodega y ahora ve la luz; estamos muy contentos del resultado”, comenta.

Este recorrido por el vino del/en el Pilar termina en el restaurante Flor de Lis (c/ Don Jaime I, 34) alrededor de uno de sus postres más icónicos. Se trata de un estupendo sorbete de melocotón de Calanda con vino de misa y orejones, que sale a la mesa en una divertida vajilla. Se agradece que una receta tan festiva y aragonesa como el melocotón con vino se abra un hueco entre tantos postres cortados por el mismo patrón.

