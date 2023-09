Bravo México y su apuesta de margaritas, tacos y aguas de sabores para Vive Latino

La propuesta gastronómica del festival Vive Latino Zaragoza es amplia y en esta edición ha crecido para alimentar a las más de 22.000 almas que cada día -8 y 9 de septiembre- se van a dar cita en el recinto de la Expo. Pero el tirón de esta cita musical lo notan también otros establecimientos de la ciudad, especialmente los de comida latina y, sobre todo, los mexicanos.

De hecho, este festival lo sienten en México como propio, más allá incluso de los grupos que formen parte del cartel, y lo han apoyado incondicionalmente desde que empezó a celebrarse en 1998 en este país. Eso mismo pasó en la edición del año pasado, en la que dio el salto a Zaragoza, y presumiblemente volverá a suceder este fin de semana.

Son muchos los mexicanos residentes en otras ciudades españolas que se van a desplazar a la capital aragonesa. Incluso el año pasado se notó que viajaron bastantes desde Centroamérica. Es por ello que hay establecimientos de Zaragoza que se preparan para esta cita y la cuidan especialmente.

Bravo México (c/ San Antonio María Claret, 17. 631 269 487) es uno de los más interesantes y de los más auténticos. La mexicana Claudia Sigala, de la mano del zaragozano Antonio Estación (bajista de Niños del Brasil), ha dejado su impronta desde que el local abrió hace 4 años en Delicias y se trasladó hace tres meses a su actual ubicación.

Arriba, receta de camarón a la diabla y margarita de naranja; debajo, surtido de picantes de Bravo México A. Toquero

Su cocina está inspirada en Valle de Bravo y en el estado de Jalisco, de donde son las recetas familiares. En el apartado líquido, una de las incorporaciones más novedosas, que se va a quedar, es la margarita de naranja, para la que sigue la receta típica de Jalisco: media medida de Cointreau, una medida de tequila, zumo de naranja natural, hielo picado y tajín deshidratado y molido en el borde de la copa, elaborado con chiles secos que no pican. De cara a Vive Latino, el surtido de margaritas también va a crecer.

La comida en México se suele acompañar de aguas frescas de sabores. Las de Bravo México son caseras. Las dos más populares son las de Jamaica y de tamarindo, "pero estos días prepararemos alguna más como la de piña", cuenta Antonio.

Esta semana se espera una gran presencia de mexicanos en el restaurante A. Toquero

En cualquier caso, la receta más especial que Claudia y Antonio tienen previsto ofrecer de cara al festival del próximo fin de semana es la tinga de res. "Es una elaboración que lleva mucho trabajo -explican-, hay que preparar un caldo espeso con tomate, cebolla y ajo, y luego terminar la salsa en la licuadora con chipotles adobados y aceite. Por último, se cocina con la res desmechada".

Esta receta la van a montar en un taco, aunque también se podría preparar en quesadilla, en gringa o en tostada. Sin duda, va a ser su propuesta más especial, cuya degustación se puede combinar con otros tacos muy populares en Bravo México como los de carnitas, cochinita pibil o uno de los últimos en aparecer en la carta, el de chorizo verde toluqueño. Este color lo aportan las espinacas y los chiles verdes.

En este establecimiento también merece la pena disfrutar del punto picante del camarón a la diabla y del guacamole con nachos caseros y jalapeño. Y no puede concluir la visita a Bravo México sin el colofón laminero que suponen los buñuelos de leche frita. "Es la receta de mi suegra -comenta Antonio- y no la podemos quitar de la carta; se trata de una curiosa mezcla de torrija, buñuelo y leche frita que se sirve caliente, pero que los clientes no dudan en pedir aunque haga mucho calor".

