La infusión que debes tomar en la cena para despertar con la tripa deshinchada

La operación bikini de este año ya está ganada o perdida; no hay problema, cada cuerpo es un templo y lo importante es vivir la vida con alegría. Eso sí, con la salud no se juega, y cualquier cosa que se pueda hacer para fortalecerla o, al menos, no dañarla es importante. Más allá de las fórmulas mágicas para evitar el sobrepeso en España, la importancia de una alimentación saludable y un ejercicio moderado pero constante, dirigido a que el cuerpo no acabe sufriendo los efectos de la pereza, es muy elevada. Y para ayudar a ese esfuerzo, cualquier remedio natural que no implique fórmulas propias de un cuento de hadas es una buena idea, aunque sea recomendable hacerlo siempre con la asesoría de un profesional.

Hay una infusión totalmente natural, que tiene además efectos beneficiosos extra para la salud femenina y que, por si fuera poco, ayuda a conciliar el sueño. Es bien sabido que las cenas no deben ser muy copiosas, para que la digestión sea más sencilla y el cuerpo esté más preparado para el descanso, pero esta infusión como cierre de la cena ataca la retención de líquidos, ayuda a regular el azúcar en sangre y acelera el metabolismo.

Las mujeres comprobarán además como, en caso de sufrir de menstruaciones irregulares, esta bebida constituye una ayuda a la hora de ajustar ese desbalance, además de atacar síntomas premenstruales como los calambres.

Quemar grasa durmiendo

Hablar de tripa plana tras la ingesta de esta bebida es una exageración, pero lo cierto es que tomarla ayuda a quemar grasa durante el sueño y, de paso, reducir el estrés por un reposo efectivo. Se calienta el agua bastante sin que rompa el hervor, y se añade una ramita de canela junto con una cucharada de miel. Se tapa y se deja reposar 10 minutos. Se quita la rama de canela y se bebe tibia.

Las infusiones al terminar el día son una buena idea en general, sobre todo si tienen efectos relajantes y suponen una reducción de la ansiedad por los acontecimientos laborales o personales vividos durante el día. Además, el hecho de levantarse con la sensación de ligereza hace que se afronte el día con un mejor talante.