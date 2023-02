Abre Met Coffee & Co: "Estamos donde nos gustaría tomarnos un café ahora mismo"

Han sido meses de mucho trabajo. Cuando tan solo quedan unas horas para subir la persiana, en el interior del local ubicado en el número 7 de la calle Santa Teresa de Jesús de Zaragoza, Elena García Blasco (29) y Diego Bernad Gracia (32) admiten sentirse histéricos. “Todavía no sé cómo hemos llegado hasta aquí. Hemos demostrado que somos auténticos maños”, reconocen entre risas los fundadores de Met Coffee & Co, una nueva cafetería con inspiración nórdica y una clara apuesta por la gastronomía estadounidense que llega a la zona universitaria.

En el interior de lo que durante ocho años ha sido una imprenta, la copistería Báguena, los zaragozanos han estado más de seis meses trabajando “muy duro” en la puesta a punto del nuevo local. Y eso que nada de lo que había ocurrido hasta ahora en sus vidas parecía llevarles a este destino. Ella, formada en Comunicación Audiovisual y fotografía; y él, que estudió cocina hace 15 años -aunque la vida le llevó a dedicarse al mundo de la informática durante más de una década-; parecen haber encontrado en este nuevo proyecto el verdadero objetivo de sus vidas.

“Salí de la escuela de cocina en 2007 y la crisis me arrebató cualquier posibilidad laboral en hostelería, por lo que decidí estudiar un grado medio en Informática. Y a eso me había dedicado hasta ahora”; reconoce Diego, que dejó un trabajo seguro para reencontrarse con el que siempre fue el sueño de su vida. “De pequeño quería preparar dulces. Y aquí estamos ahora”, admite, emocionado. Por su parte, Elena entró al mundo de la hostelería “para sacar un dinero mientras me formaba en fotografía en Barcelona”, añade. Lo que jamás pensó es que se enamoraría del oficio de barista.

“Ya entonces soñaba con montarme algo por mi cuenta. Cuando conocí a un cocinero se me encendió la bombilla”, asegura, entre risas. Y, como diferenciarse en un sector como el de la hostelería en la ciudad resulta todo un reto, decidieron traer un concepto completamente distinto a la ciudad. Porque el Met Coffee & Co pretende convertirse en un espacio protagonizado por el arte, la calma y el buen café: “Queremos que la gente que venga se sienta como en un museo”.

Y la verdad es que con una decoración sobria y minimalista, en la que predominan materiales como la cerámica, la madera y la forja, y colores como el azul marino y el crema, este efecto no tarda en producirse. “Para llevar a cabo el diseño del local contamos con el estudio Pisa Moreno, al cual le pasamos referencias de cafeterías nórdicas y del Metropolitan de Nueva York”, aseguran. De hecho, de ahí viene su nombre: ‘Met’, que es como los neoyorkinos denominan al conocido museo. ¿El resto? Fue casi todo cosa de ellos. Excepto una cosa: la puerta de forja realizada a mano por el herrero zaragozano Alejandro Mayoral.

“Queríamos un toque internacional único en la ciudad, que también sirviera de reclamo para el público universitario y los estudiantes llegados de todo el mundo”, admiten. Además, habrá exposiciones temporales de arte, como la actual, que cuenta con una colección de ilustraciones de la artista local Rebeca Zarza. “Queremos que el Met rezume arte”, aseveran.

Sin embargo, el gran protagonista de este nuevo establecimiento será el café de especialidad, en esta ocasión del tostadero local de cafés San Jorge. Porque en el Met pretenden que el café sea la auténtica obra de arte. “También habrá cervezas artesanas, zumos, infusiones y kombucha, pero apostamos firmemente por el café en todas sus versiones”, reconoce Elena.

Elena García y Diego Bernad abren en Zaragoza la cafetería Met Coffee Camino Ivars

Bocados que saben a la Gran Manzana

En cuanto a la carta del local, que abrirá sus puertas de martes a viernes, de 9:00 a 19:00 horas, y los sábados y domingos de 9:00 a 14:00; contarán con una carta “pequeña, pero matona” y con una clara inspiración neoyorkina inspirada en la ‘street food’ de la Gran Manzana. “Vamos a apostar por todo aquello que marca tendencia en Nueva York, como las cookies, el cinnanom bun, los brownies o los bizcochos caseros”, destaca el cocinero. Tampoco faltarán las tartas caseras como la New York Cheescake o la de zanahoria.

En cuanto a la oferta salada, encontramos tostadas de jamón o de aguacate, además de sándwiches de pollo a baja temperatura con salsa romesco casera, rúcula y aguacate; o de pulled pork con salsa barbacoa y ensalada coleslaw. “Todo estará hecho en el día”, subraya. Destacan la oferta de productos sin gluten, elaborados por La Mar de Cookies, así como la presencia de “opciones veganas, para que todo el mundo pueda disfrutar, con tranquilidad, de nuestra gastronomía”, añade Elena.

“Emprender nos viene de familia”

Aunque ambos reconocen que jamás se habían planteado eso de montárselo por su cuenta, tanto Elena como Diego reconocen que esto de emprender “nos viene de familia”. De hecho, los padres de ambos pululan por el bar mientras les ayudan a poner a punto algunos detalles antes de la ansiada apertura. “Tenemos muchas ganas de compartir con la ciudad todo lo que hemos soñado durante meses”, destaca Diego.

Porque si tienen algo claro es que aspiran a convertirse en un local de referencia en la ciudad, les cueste lo que les cueste: “Apuntamos alto, y creo que tenemos lo necesario para lograrlo. Por lo menos vamos a dejar la piel para tratar de conseguirlo. Estamos en el lugar en el que nos gustaría tomarnos un café ahora mismo”.