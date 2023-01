El menú de los Premios Feroz en Zaragoza: un cóctel sin brindis aragonés

En Zaragoza se ultiman los preparativos para la gala de los Premios Feroz, que se celebra este sábado en la Sala Multiusos. Pedro Almodóvar, Álex de la Iglesia, Juan Diego Botto, Anna Castillo, Ángela Cervantes, Carme Machi, Emma Suárez, la Terremoto de Alcorcón… son multitud los nombres de actores, directores, productores o periodistas relacionados con el mundo del cine que visitan este fin de semana la capital aragonesa.

Todo ellos, tras derrochar su elegancia por la alfombra roja, se sentarán en el gran salón para asistir a la gala acompañada de un cóctel que servirá de cena. La organización ha confirmado a HERALDO que el menú del cóctel correrá a cargo de El Cachirulo y entre las propuestas habrá tímidos guiños aragoneses, ya que es una propuesta con más sabores de fuera de los lindes de la Comunidad.

Para abrir boca habrá un aperitivo frío, en el que los asistentes a la cena de gala encontrarán una seña que viajará del sur de la Comunidad: Jamón de Teruel, que se servirá en platos con pan con tomate. Además, disfrutarán de chupa chups de foie y un taco de sardina ahumada con chile rojo, que seguramente le dé un matiz picante a la noche.

Una de las tapas más populares en los bares de este país son las gildas, sencillas pero que levantan las pasiones de generación en generación. Y no faltarán en esta fiesta del cine español. Esta gilda será de boquerón y piparra, adornada con perlas de aceite. Esta parte de la cena se completará con una tosta de esqueixada de bacalao, tomate seco y aceite de empeltres. El colofón será un bao de salmón.

Tras estos platos fríos, será el turno de los aperitivos calientes, donde el sabor aragonés se encontrará en las rocas de ternasco con salsa de queso. También deleitarán el paladar de los famosos del cine y personalidades del panorama nacional unos torreznos al cubo, a los que se sumarán croquetas de carabineros y una espada de langostino y alcachofas en tempura. Además, sobre la mesa se pondrán cazuelitas de fideuá, que combinará con los sabores más asiáticos del dim sum de pollo de corral con salsa teriyaki.

El postre que ha pensado El Cachirulo para esta cita, en la que se congregarán algunas de las caras más conocidas del cine español, será lo más aragonés de la cena. Ambos dulces proceden de la provincia oscense, aunque hacen las delicias de todos los aragoneses y visitantes. El primero de ellos serán daditos de trenza de Almudévar, al que le seguirá un pastel ruso.

Una cita de película, pero sin vino de Aragón

Los actores, directores y productores que asistan a la cena de gala en la Sala Multiusos de Zaragoza tal vez se queden con las ganas de probar alguno de los vinos de Aragón, ya que en la propuesta no se encuentra ninguna de las denominaciones de origen aragonesas, a no ser que lo hagan por su cuenta en un paseo por la ciudad. Durante la entrega de galardones se brindará con vinos aportados por Ribera del Duero, uno de los patrocinadores del evento. Aquellos que no sean de tintos, blancos ni rosados, podrán optar por refrescos, cervezas y agua mineral.