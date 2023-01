La zaragozana Isabel Peña aspira a ser la reina del guión de los Feroz por partida doble

A sus 40 años recién cumplidos, la zaragozana Isabel Peña se ha erigido en una de las guionistas más reputadas del país. Es sinónimo de brillantez, de trabajo concienzudo y de éxito. Especialmente con la fértil sociedad que conforma con Rodrigo Sorogoyen. En su palmarés personal ya figuran un Goya y un Feroz al mejor guión por ‘El reino’. El próximo sábado aspira a enriquecerlo en la gala de los Premios Feroz que se celebrará en la capital aragonesa, a la que concurre con dos nominaciones por el texto de la película ‘As bestas’ y por el de la serie ‘Apagón’.

Una doble expectativa que valora con orgullo. “Las dos nominaciones me corroboran a mí misma que 2022 fue un buen año, porque los dos proyectos me encantan. Además, que los Feroz se entreguen en mi ciudad es un plus. Me fui de Zaragoza para estudiar guión y volver para participar en unos premios de cine es muy bonito”, reconoce.

Sin duda, ‘As bestas’, el ‘thriller’ que coescribió con Sorogoyen, está llamada a ser la gran triunfadora de la velada del sábado y también en la ceremonia de los Goya del 11 de febrero. Un filme brutal en todos los sentidos que ha logrado conectar de una forma muy íntima y directa con el público. Buena prueba son los más de 4 millones de recaudación y los 700.000 espectadores acumulados. “Esto es lo más importante de todo. Igual suena a frase hecha, pero me da igual porque es verdad: estos 700.000 espectadores son el premio para la película. Conseguir esta conexión es una mezcla de muchas cosas, algunas tangibles y otras intangibles, y también hay algo de azar”, confiesa.

Este guión localizado en una aldea gallega es pura orfebrería literaria y cinematográfica. El fruto de varios años de destilación y reescritura hasta cincelar el extraordinario resultado final. “Detrás de un guión hay mucho trabajo y muchos meses donde además ese trabajo es intangible: documentación, muchas horas de conversación, cuestionárnoslo todo y volver a empezar si hace falta… Pero esta fase es vital. La verdad es que disfruto todas las fases, no puedo elegir una porque todas tienen su atractivo, y su incertidumbre”, revela. No vacila cuando se le pregunta qué le pide a un guión para que le convenza: “Que esté lo más cerca posible de la realidad, y lo más alejado de la trampa”.

Peña trata de desmarcarse del papel de favorita que acompaña a ‘As bestas’ en esta temporada alta de los premios del séptimo arte y de sobrevivir al trajín de compromisos. “Lo de gran favorita no lo digo yo… Hay muchas pelis muy buenas este año, no creo que haya ninguna favorita. Y lo vivo o lo sobrevivo, no sé muy bien. Me centro en lo bonito que es reunirme con el equipo y con compañeros y compañeras de otras películas cada noche de premios, al margen de lo que pueda pasar, y en que siempre es bueno para la película tener nominaciones”, asevera.

La otra liana a la que la creadora aragonesa puede agarrarse para conquistar un Feroz es la miniserie ‘Apagón’, cuyos cinco capítulos fueron dirigidos por Rodrigo Sorogoyen, Raúl Arévalo, Isa Campo, Alberto Rodríguez e Isaki Lacuesta. “Lo que más me atrajo fue el equipo de guionistas que había detrás y al que Fran Araújo me ofreció la oportunidad de sumarme. Los conocía a todos por sus trabajos previos y me apetecía muchísimo compartir mesa de guión con ellos. El resultado ha sido muy satisfactorio”, aporta.

Peña, que en la actualidad está inmersa en dos proyectos de los que prefiere “no contar mucho”, aplaude el buen momento que devora el cine aragonés, con representantes tan ilustres como Paula Ortiz, Pilar Palomero o Carlos Saura. “Estamos en un momento muy bueno, sin duda. Tengo muchas ganas de ver las películas nuevas de Saura y Ortiz, y desde luego todo lo que haga Pilar Palomero en el futuro”, concluye.