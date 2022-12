Fin de semana de tapas en Zaragoza inspiradas en la película 'Jamón, Jamón'

La novena edición del festival La Mirada Tabú, que se va a celebrar en Zaragoza entre los días 9 y 17 de diciembre, ya calienta motores. En estos días previos, la organización ha puesto el foco en un aniversario importante: los 30 años transcurridos desde que Bigas Luna grabó la película 'Jamón, Jamón' en Los Monegros.

Este homenaje al cineasta llega en forma de exposición, que se puede ver en los Depósitos del Agua (paseo de Cuéllar, 4) hasta el 31 de diciembre; también está prevista alguna ruta turística visitando los escenarios donde se rodó la película, y este fin de semana, del 2 al 4 de diciembre, la cita es alrededor de la gastronomía. Por supuesto, con el jamón como principal argumento culinario.

La Asociación de Cafés y Bares de Zaragoza colabora con el festival en la puesta en marcha de esta primera Ruta de Tapas Tabú inspiradas en la película de Bigas Luna. El precio de la tapa y la bebida es de 4,50 euros.

Tapa de La Pollería A. Toquero

No son muchos los establecimientos que se han apuntado, pero están en diferentes zonas del Casco Histórico, así que se pueden visitar todos para completar un vermuteo cinéfilo. En concreto, participan La Bambutería, Méli-Mélo, El Méli del Tubo y La Pollería de San Pablo.

El mítico calzoncillo Sansón, icono de 'Jamón, Jamón', da nombre a la tapa que ha elaborado Celia Peruga en La Pollería de San Pablo (c/ San Pablo, 28-30). Se llama la flor de Sansón y es un brioche con crema de foie, mayonesa japonesa con anchoas, flor de jamón de Teruel, gel de pera, miel picante, cebolla encurtida, cebollino y flores secas. “Lleva muchos ingredientes, pero es fácil de comer”, comenta su autora. “El contraste de sabores dulces y salados está muy equilibrado, y luego claro, debía tener un punto picante asociado a la película, que se lo aporta la miel”.

En el Méli del Tubo (c/ Libertad, 12) y el Méli-Mélo (c/ Mayor, 45) ofrecen la misma tapa. Su nombre es 'Queso, pimiento verde y jamón`. Uno de los propietarios, Ángel Díez, asegura que esta propuesta bien podría denominarse 'El guarro y la jamona`. Ángel explica que está inspirada en la secuencia de la película en la que Javier Bardem conduce un coche con una caravana y se cruza con Penélope Cruz. “En ese momento tienen una discusión y ella le llama guarro, a lo que Javier responde llamándola jamona”.

“Creemos que puede gustar bastante –prosigue–; hemos pensado en una elaboración que se base, sobre todo, en el producto”. Se sirve en una pizarra y en la base lleva ternera y pimiento verde con el jamón de Teruel culminando la tapa. Se acompaña con una crema de queso y picos.

Tapa de Méli-Mélo A. Toquero

Finalmente, La Bambutería (c/ Heroísmo, 37) se ha decantado por un trampantojo, por una propuesta en la que todo el protagonismo parece que recae en el jamón, pero realmente no es así. El propietario, Alberto Brosed, destaca que “es una tapa muy sencilla en la que he puesto el foco en una materia prima de calidad, en concreto, picaña madurada”.

Su nombre es 'Javier Bambardem' haciendo un juego de palabras con la denominación del local y el apellido del actor. “La picaña madurada sale delante del cliente flambeada con aceite trufado”. Es muy llamativa. Primero se tuesta con un soplete alimentario y luego se le pone un poco de gel flambeador para conseguir ese efecto.