El Rincón del Viajero hace de las tapas a un euro su bandera

El Rincón del Viajero (c/ Manifestación, 5-7) acaba de cumplir seis años. Durante este tiempo, este bar cervecería ha consolidado una fórmula de negocio que encaja muy bien con su propio nombre. La esquina donde se encuentra, justo en frente de la iglesia de San Cayetano, está muy visible, tiene una amplia terraza y en el local se respira la sensación de sitio de acogida.

Realmente es así. A mediodía, cuando sus tapas recién hechas salen a la barra, entre la clientela se puede adivinar una notable presencia de estudiantes, de Zaragoza y extranjeros; también de clientes del cercano Mercado Central, de vecinos del Casco Histórico y de turistas que se acercan a contemplar la bonita fachada de San Cayetano.

El surtido de tapas es muy amplio. A. T.

“Tenemos un público variado y muy fiel”, comenta la propietaria, Lingling Li. Sus padres son chinos, pero ella nació en Madrid, aunque desde hace muchos años está asentada en Zaragoza. Hace unas semanas celebró la fiesta del sexto aniversario invitando a los clientes a las tapas y ofreciendo la cerveza a cincuenta céntimos.

Lingling Li quiso premiar de esta forma su fidelidad. No es de extrañar que sea así. A diario, el surtido puede llegar a la veintena de tapas que se ofrecen por un euro, y el fin de semana todavía salen más. Este precio se mantiene desde que El Rincón del Viajero abrió sus puertas. “Hace unos meses teníamos ofertas que todavía salían más baratas cogiendo tres o cuatro, pero han subido tanto las materias primas y la luz, que es imposible”, reconoce.

La terraza de El Rincón del Viajero siempre está muy concurrida. Alejandro Toquero

Jamón batido, banderillas de boquerón y anchoa, croquetas de boletus, bacalao y jamón, y un amplio surtido de montaditos forman parte del muestrario de tapas a un euro. Eso sí, también hay algunas especiales que suben un poco más como el torrezno, las patatas rellenas o los rollitos de curry y verduras.

Otra iniciativa que atrae a mucha clientela es el juetapa. El Rincón del Viajero no necesita que otros establecimientos de la zona se sumen a ella. Cualquier jueves por la tarde el bar está ambientadísimo con su propuesta de bebida y tapa por dos euros. “Todas las semanas cambiamos de pinchos –comenta Lingling Li– y eso es algo que la gente agradece mucho, que no siempre sea lo mismo”.

El Rincón del Viajero cuenta con una clientela muy fiel. A. T.

Además, este bar está muy concienciado con el desperdicio de alimentos. Desde hace meses forma parte de la plataforma ´To good to go` que conecta restaurantes, supermercados, fruterías o panaderías con personas que quieren adquirir su excedente a un precio reducido. “A última hora de la tarde subimos las tapas que vemos que no vamos a vender y la gente las recoge entre las nueve y las once de la noche a un precio muy interesante”, asegura la propietaria.

Al margen del tapeo, en El Rincón del Viajero se cubren todos los momentos gastronómicos del día. Hay una buena oferta de desayunos; dos menús, uno del día y otro aragonés que se pueden disfrutar durante toda la semana; un rincón dulce para las meriendas; raciones y bocadillos para el picoteo de la tarde/noche y la posibilidad de tomar la primera copa.