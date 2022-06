Un zaragozano, coctelero revelación para Osborne

El aragonés Borja Insa es uno de los diez mejores cocteleros de España, y no solo una vez, sino que es un título que ha revalidado hasta en tres ocasiones. Por si eso fuera poco, este lunes recibió un nuevo reconocimiento: el premio 'Next on top' que entregó la firma Osborne dentro de la celebración de sus 250 años de historia. El zaragozano, que regenta Moonlight Experimental Bar (plaza de San Pedro Nolasco, 2. Zaragoza) viajó hasta la localidad de El Puerto de Santa María, en Cádiz, para recoger el galardón, acontecimiento al que también asistió el rey Felipe VI.

"Si es revelación es porque hacemos algo que rompe y eso es chulo"

"No lo esperaba, para nada. Además, no me lo han dado porque seamos consumidores de productos de Osborne, ni me haya presentado al certamen", agradecía Insa. "Si es revelación es porque hacemos algo que rompe y eso es chulo", valoró el joven zaragozano antes. En el medio minuto de discurso del que disponía quiso agradecer el trabajo de su equipo de Moonligth, que nació en 2019 y que en tan solo tres años ya se ha hecho un hueco en el ocio de la capital aragonesa con su innovación.

Además de la categoría de mixólogo revelación que obtuvo Borja Insa, hubo otras cuatro clases: chef revelación, sumiller revelación, institución gastronómica y proyección internacional. Estos premios, presididos por el embajador del 250 Aniversario de Osborne, el chef Ángel León, contaron con el criterio de un jurado de reputados profesionales del panorama de la gastronomía nacional.

Dos siglos y medio para brindar

Osborne es una de la firmas más míticas del país, y no solo por la popular fama que ha adquirido con sus toros a pie de carretera desde hace más de 60 años, sino por el siglo y medio de trayectoria, que le convierte en una de las empresas más antiguas del mundo, tal y como celebran. Actualmente, Osborne tiene presencia en más de setenta países, cuenta con dos filiales, en China y Brasil, seis plantas de producción en España y un portfolio de más de treinta marcas propias y de distribución.

Su Majestad el Rey, celebrará con nosotros el próximo día 27 el 250 aniversario de Osborne apoyando una vez más al sector gastronómico. En esta celebración se hará entrega de los premios Next on Top, que reconocerán los futuros referentes de la gastronomía española. — Osborne (@Osborne_es) June 23, 2022

Para festejar estos 250 años de vida, Osborne ha organizado una serie de actos, entre los que se encuentra la entrega de estos premio y la visita real. Felipe VI visitó las instalaciones de la Bodega de Osborne El Tiro y, posteriormente, la Bodega de Mora, donde firmó una de las botas centenarias. Además, aprovechó la visita para visitar el palacio de Reinoso Mendoza de la localidad, la antigua sede del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, donde mantuvo un encuentro con la corporación municipal.