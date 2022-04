Dónde comprar y degustar una buena torrija en Zaragoza

La gastronomía está de dulce y los más lamineros ya se frotan las manos ante la llegada de la Semana Santa y sus tradiciones. Los hornos de las panaderías y pastelerías de Zaragoza ya trabajan a pleno rendimiento de cara a estas fechas señaladas, donde las torrijas hacen de las sobremesas, meriendas y desayunos el 'momentazo' del día. Aunque todo el mundo se conoce la receta y es común que en los hogares se cocine este tipo de dulce casero, los establecimientos reposteros y restaurantes también ofrecen este manjar, que permite variantes y vanguardia.

La mayoría de pastelerías de la capital aragonesa ofrecen torrijas en su extenso escaparate. No obstante, existen algunas populares. En el mapa de la torrija en España que elaboró hace unos años el portal especializado El Comidista, el producto de Pastelería Nava (C. del Privilegio de la Unión, 37, barrio San José) fue el elegido para representar a Aragón. Una torrija de bollo, de jugosa textura, para la que tradicionalmente bañan el pan en leche con azúcar y cognac, las pasan por huevo, se fríen y espolvorean con azúcar y canela.

Fantoba (Calle D. Jaime I, 21), obrador fundado en 1856, también ofrece una de las torrijas más conocidas de la ciudad. Su receta tradicional, con prestigio en el Casco Histórico de la ciudad, siempre ha sido garantía de éxito: un pan hecho con masa similar a la del roscón, mezclada con leche fresca, cáscaras de naranja y limón y canela en rama. Cerquita, en la pastelería Tupinamba, también se ofrece torrijas de calidad, rozando la elaboración de unas 100 unidades diarias en las fechas de Semana Santa.

Son famosas las torrijas del Restaurante Casa Lac (Calle de los Mártires, 12), donde la comida tradicional se lleva a otro nivel. En este local de El Tubo, la popularidad de sus torrijas se debe a una elaboración con pan de 'brioche' artesano, mezclada con leche infusionada en vainilla de Madagascar y de Bourbon. En Café Levante (C. Almagro, 4), otro de los lugares clásicos de la hostelería zaragozana, la creación de su torrija es homogénea a la de su exitosa leche merengada. Otro sitio recomendable para degustar este dulce típico de Cuaresma.

No obstante, la torrija trasciende a la Semana Santa, aunando tradición y vanguardia. Algo que se puede comprobar en bares y restaurantes de Zaragoza como la de La Mandarra (C. José María Lacarra de Miguel, 11), Casa Pedro (C. Cadena, 6), con una de las torrijas más laureadas de la ciudad, también habitual en el Paraninfo Flor (Pl. Basilio Paraíso, 4) o Pepito Ternera (C. de Mariano Supervía, 58).

