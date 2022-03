El encarecimiento de las materias primas y de la energía sube el pan... y amenaza a las torrijas

A estas alturas no es ninguna sorpresa que el precio de la energía y el de las materias primas estén disparados. Por las nubes. Lo nota el ciudadano de a pie cuando afronta la compra en las tiendas y en las grandes superficies y también al abonar la factura de la luz o al llenar el depósito en la gasolinera.

Quienes también lo sufren -y mucho- son los productores y profesionales cuyo trabajo depende directamente de estos precios. Es el caso de los panaderos, que son conscientes del encarecimiento de la luz desde hace meses, y de los reposteros, cuya labor implica el uso de aceite, harina, azúcar, electricidad...

"En diciembre del año pasado ya pagamos tres veces más por la luz y el gas que en septiembre. En febrero subió otra vez y estos próximos días nos llegará la factura de marzo, que será para echarse a temblar...", cuentan desde la presidencia de la Asociación Provincial de Fabricantes y Expendedores de Pan de Huesca.

Una coyuntura que, "unida al alza de precios de bienes básicos para esta labor, como la harina", hacen que los panaderos hayan decidido subir "alrededor de diez céntimos" el precio de una barra de pan. "Hablamos de pan de calidad, del que se hace en panadería y no de otras cosas que se hacen por ahí", concretan desde la organización gremial.

Y, llegado este momento del año en el que la Semana Santa ya asoma y la torrija aflora en los escaparates (en los restaurantes ya se ha convertido en un fijo durante los doce meses del año), cabe preguntarse si este dulce tan característico verá cómo su precio escala a la misma velocidad que el de los panes.

En la pastelería Los Mayses (calle de Miguel Servet, 5, Zaragoza) afirman que sí. "La producción de todo lo que vendemos ha subido, en conjunto, un 40% en cuestión de meses", concreta Fernando Fernández, propietario. "También en las torrijas repercutirá, desgraciadamente, esta subida de precios", lamenta. Otro pastelero zaragozano, que prefiere que no se publique el nombre de su negocio, indica que tras plantearse no elaborarlas este año ha decidido subir de precio "15 céntimos" cada unidad para que "hacerlas no suponga perder dinero".

En la Asociación Provincial de Fabricantes y Expendedores de Pan de Huesca reconocen que aquellos asociados que las vendan y que decidan subir el precio "no estarán más que compensando la subida del aceite de girasol, que prácticamente se ha duplicado, igual que el precio de la luz".