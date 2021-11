El chef Carlos Maldonado, un ejemplo para los ganadores de I Certamen MasterD

No es habitual que los concursos de cocina se retransmitan en directo y se pueda seguir paso a paso la creación de una receta de la nada. Es lo que el lunes sucedió en el I Certamen de Cocina y Pastelería MasterD, celebrado en las instalaciones que esta empresa tiene en Plaza. En este polígono se encuentra el nuevo espacio Aula Cocina, desde donde se imparte 'online' su formación de hostelería y turismo en toda España y Portugal.

Hugo López, profesor de cocina y pastelería de este grupo, destacó durante la transmisión del evento que “se trata de un concurso para gente que se está formando en este ámbito y para aficionados a los que le gusta cocinar”. De todas las solicitudes recibidas en forma de recetas, a la final llegaron tres en las categorías profesional y amateur.

El certamen se transmitió en directo desde las instalaciones de MasterD. A. Toquero

Más de 40 empresas han colaborado en este certamen, entre ellas HERALDO DE ARAGÓN, y buena parte de sus productos y materiales han formado parte del premio que recibieron los ganadores. En la categoría profesional, enfocada sobre todo a estudiantes en formación, el vencedor fue el hondureño Ariel Munguía con una paletilla de ternasco deshuesada en forma de rulo, elaborada a baja temperatura. La presentó acompañada de un milhojas de patata, purés de manzana y boniato e ingredientes de la huerta aragonesa como borraja o espárragos verdes.

Además de este concurso, Ariel ha ganado en 2021 el de Jóvenes Cocineros de Aragón, así que lleva una trayectoria impecable. El grado medio de hostelería lo cursó en Guayente y el superior está a punto de terminarlo en la escuela de San Lorenzo de Huesca. Sin embargo, su futuro personal y profesional no está nada claro y aprovechó para darlo a conocer en su breve intervención. “Llevo cuatro años en España y todavía no me han concedido los permisos para trabajar legalmente, así que si no llegan intentaré ganarme la vida como pueda”, comentó.

Ariel Munguía, con sus platos ganadores. A. Toquero

Gracias a la fundación Cook&Chef Institute, integrada por figuras del mundo de la alta cocina internacional y Bergner, se contó entre el jurado con el cocinero Carlos Maldonado, ganador de la tercera edición de Masterchef, que le animó a seguir luchando por sus sueños. Su ejemplo es posible que le pueda servir de motivación. Él mismo recordaba que en poco tiempo pasó de trabajar de vigilante y de vender jamones en los pueblos a conseguir una estrella Michelín y un Sol Repsol en el restaurante Raíces de Talavera de la Reina pocos años después de ganar Masterchef.

Carlos Maldonado se sintió cómodo en su condición de jurado, “pero prefiero estar dentro de la cocina y que me juzguen a mí”. Eso sí, se llevó unas sensaciones muy positivas del concurso. “El nivel ha sido alto y se han utilizado muchos productos de Aragón como el ternasco, la borraja o la trufa”, dijo.

Jesús Jiménez, ganador en la categoría de aficionado. A. Toquero

A él y al resto de los miembros del jurado les sorprendió, sobre todo, la elaboración del plato salado que presentó el ganador aficionado, Jesús Jiménez. En concreto, un espeto de sardina cocinado al momento, con una yema curada en kimchi y crema ahumada con setas. “Tiene una historia detrás –comentó el ganador de Masterchef– y eso, más allá de las técnicas empleadas, que estaban bien resueltas, es muy importante”.

Jesús llegó desde Málaga y utilizó una curiosa técnica para cocinar la sardina como si fuera un espeto a la brasa. Este concursante y Ariel también ganaron con sus presentaciones pasteleras “de una forma bastante clara”, según destacaron varios miembros del jurado.

Todos los platos que presentaron los finalistas del certamen. A. Toquero

El premio que se llevaron en metálico fue de 300 euros, además de un curso especializado en gastronomía de más de 2.000 y un lote de productos gourmet que igualmente recibieron los finalistas.