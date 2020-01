Tiramisú casero: cinco errores que estropean esta deliciosa (y fácil) receta

Junto al queso mascarpone, el café es el otro gran ingrediente de esta elaboración, puesto que ambos le aportan su sabor característico. Por ello, el café que empleemos debe estar recién hecho para que no deje en el postre ningún gusto amargo.

No usar café recién hecho

3

Empapar demasiado o muy poco los bizcochos

Para la base de este postre se emplean melindros o bizcochos de soletilla, que deben empaparse en café. Este paso debe hacerse con sumo cuidado, ya que no hay ni que emborracharlos demasiado ni muy poco. Es importante que el café en el que se sumergen esté a temperatura ambiente para evitar que se deshagan en algún momento del proceso. En cuanto a las capas, no es recomendable montar un postre de más de tres alturas de melindros, ya que al no contar en su receta con gelatinas u otros ingredientes que le den cuerpo, puede deshacerse.