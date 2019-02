Si evita estos siete errores, conseguirá un bizcocho perfecto y esponjoso

La receta del bizcocho es una de las más clásicas y sencillas para aquellos que se inician en el mundo de la repostería, los postres e, incluso, la cocina. Sin embargo, pese a esa aparente simplicidad, conseguir una elaboración esponjosa no es sencillo y no dar con esta característica puede arruinar la base que se emplea para otros postres más elaborados. Aunque hay claves para iniciarse en la repostería y no morir en el intento, en el caso de los bizcochos hay que evitar estos errores para conseguir un postre perfecto y esponjoso, perfecto para degustar solo con un buen chocolate caliente o como base de tartas, por ejemplo, de zanahoria.

Excederse con la cantidad de harina . La respostería requiere de precisión en la medida de los ingredientes. Excederse con la cantidad puede conllevar que el bizcocho crezca de forma irregular. Si ha respetado todas las medidas y aún así no ha quedado igual, hay que probar con otras recetas porque igual no todas cuentan con la medida exacta.

Cuando llega el momento de agregar la harina y la levadura a la mezcla anterior, hay que hacerlo despacio, puesto que, de lo contrario, se originan grumos que luego cuesta disolver y pueden quedar en la elaboración final. No untar el molde. Si a la hora de delmoldar el bizcocho este se queda pegado, se habrá olvidado de untar el molde con mantequilla y harina. Hay que hacerlo hasta en los moldes antiadherentes.

Si a la hora de delmoldar el bizcocho este se queda pegado, se habrá olvidado de untar el molde con mantequilla y harina. Hay que hacerlo hasta en los moldes antiadherentes. Poner el horno a demasiada temperatura . Es una de las claves en el cocinado puesto que de la temperatura depende el resultado final. Cocinar la mezcla en un horno muy caliente puede provocar que el bizcocho crezca de forma irregular, que se produzcan grietas, que quede demasiado duro en los bordes y que hasta rebose la masa por el molde. Para que no sucedan ninguna de estas catástrofes, hay que precalentar el horno 15 minutos antes de que se introduzca la masa del bizcocho y, después, hornear en torno a 180 grados.

