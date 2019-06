Tiramisú: así hay que preparar este postre en casa para no perder el día en la cocina

El postre es, quizás, uno de los pases más esperados (y aplaudidos) de cualquier comida. Y es que, si bien es cierto que sobre gustos no hay nada escrito, son pocos los que se resisten a disfrutar de un último bocado antes del café con hielo que tanto nos gusta a los aragoneses. Entre las muchas posibilidades que se presentan ante el comensal, el tiramisú es una de esas tartas (junto a la de queso al horno) que rara vez falla (y más gente se anima a disfrutarla), pues goza de una textura cremosa que acompaña muy bien la potente base de bizcocho con aroma de café y amaretto. Sin embargo, y a pesar de su merecido éxito, no son muchos los que se animan a prepararla en casa, debido a la falta de tiempo. Pero, ¿quién dijo que no se podía preparar este delicia en menos de media hora?

Aunque para conseguir un tiramisú rápido hay que renunciar a algunos de los ingredientes que dan forma a la verdadera receta italiana (como las claras de huevo montadas o el almíbar de café y licor), esta versión es fiel a los sabores que distinguen esta tarta y, además, es posible realizarla en poco tiempo. Eso sí, habrá que dejarla enfriar un par de horas si se espera que los sabores se asientes y el resultado sea el esperado.

Ingredientes para seis personas

24 bizcochos de soletilla de los duros

350 gramos de queso mascarpone

150 gramos de queso crema (no sirven las versiones 'light')​

Una taza de café solo

Un chorrito de Amaretto

150 gramos de azúcar

Cacao en polvo sin azúcar

Tiramisú, paso a paso