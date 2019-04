Lanzón de San Jorge: así se disfruta de este pastel 'made in' Aragón

Para fortuna de los más lamineros, el calendario festivo aragonés está muy ligado a la repostería. Y es que no por ser el último pase de la comida, es el menos importante: aquí sabemos que no hay nada mejor que contar con un postre de calidad para celebrar un día importante. Así, desde las preparaciones más tradicionales, como el roscón de Reyes o las virutas de San José, hasta los dulces de reciente creación, como el hojaldre de la Cincomarzada, son muchas las recetas que tienen una onomástica que endulzar. Ocurre lo propio con el Día de San Jorge, patrón de la Comunidad, que desde el año 82, y de la mano de Asociación de Pasteleros de Aragón, cuenta con uno de los pasteles más emblemáticos de todo nuestro recetario: el Lanzón de San Jorge.

Este pastel a base de bizcocho, nata, turrón y yema tostada fue concebido en 1982, en el obrador de Amadeo Babot, y desde que se creara no ha dejado de prepararse en Pastelerías Babot ni en las otras muchas que se han ido sumando a la iniciativa. Según explican sus hijas, Ana María y Nuria, lo creó para que todos los pasteleros lo hicieran llegar al público aragonés cada 23 de abril y, después de tantos años, "está muy orgulloso de la reacción y acogida de los aragoneses". Y no es de extrañar, pues son pocos los que no se animan a culminar la comida del Día de San Jorge (o a disfrutar de las primeras páginas de los libros adquiridos, tal y como dicta la tradición) degustando esta delicia tan aragonesa.

Así se prepara en Zaragoza