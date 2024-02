Invertir en Letras del Tesoro: requisitos, previsiones y plazos

Los ahorradores conservadores que buscan sacar partido a su dinero sin arriesgar continúan buscando productos seguros donde invertir y las Letras del Tesoro siguen siendo uno de los preferidos. Desde que en 2023 se produjera el gran salto partiendo de rentabilidades entorno al 0% a rozar el 4% se ha convertido en un producto de inversión que ha generado el interés de todo tipo de perfiles. La última subasta volvió a marcar récords dando un interés del 3,7% en las inversiones a 3 meses, el periodo más corto. Analizamos con expertos las previsiones para este año.

Las Letras del Tesoro son un producto de inversión en renta fija pública, la que emite el propio Estado para encontrar financiación para su deuda a cambio del pago de unos intereses. Debe comprarse un mínimo de 1.000 euros en las subastas que se celebran siguiendo un calendario anual a 3, 6, 9 y 12 meses. "La última de Letras del Tesoro a 3 y 9 meses tuvo una muy buena acogida. La demanda aumentó en ambos casos", explica Susana Royo, asesora de inversiones de Renta 4 Banco. Esta ha venido siendo la tónica en el último año.

"Las peticiones superaron en cinco veces lo adjudicado en el caso de las letras de 3 meses y en dos veces y media en el de las de 9 meses", resume sobre el balance de la puja celebrada el pasado 13 de febrero. En cuanto a la rentabilidad, también mejoró en ambos casos "aunque con más fuerza en el plazo corto pasando de 3,506% al 3,703% y en el de 9 meses de 3,478% a 3,483%".

"No cabe duda de que sigue habiendo un gran interés por parte de los inversores, principalmente a corto plazo dadas las buenas rentabilidades que se han visto reforzadas tras enfriarse algo las expectativas de bajadas de tipos", añade la experta.

Cómo elegir el plazo de las Letras del Tesoro

Cualquier persona puede invertir en este producto. A la hora de dar el paso, hay que diferenciar "entre los tramos a corto plazo y los tramos a medio y largo plazo", aconseja Pablo Salvador, jefe de Estrategia de Ibercaja Gestión. "En este momento, la inversión de la curva de tipos hace que los plazos cortos ofrezcan más rentabilidad que los plazos medios/largos", apuntan. En todo caso, la evolución prevista de las inflaciones y de los tipos de interés "provocará en los próximos meses una caída en la rentabilidad de los tramos más cortos", augura. Por tanto, si el inversor quiere "batir la inflación" (del 3,4% en España y el 3,1% en Aragón), mediante su inversión Letras del Tesoro, "en función del horizonte de inversión, va a ser cada vez más complicado", advierte, por las previsiones para este año.

No hay perspectivas tampoco de que la rentabilidad que se obtiene con los depósitos pueda mejorar. Este ha sido el producto preferido por los ahorradores que no querían arriesgar, pero que ha perdido atractivo en la larga década de tipos a 0 o negativos, y que no ha remontado en el último año de tipos de interés alto. Lejos quedaron las guerras de depósitos entre los bancos por captar el ahorro de los clientes. La rentabilidad ha ido creciendo en algunos plazos fijos puntuales, pero, sobre todo, fuera de la banca tradicional nacional o en internet y en productos con más riesgo.

"Los depósitos, al igual que las Letras del Tesoro, son un producto de ahorro/inversión fiscalmente ineficiente", argumenta Salvador. Por tanto, "si a la ineficiencia fiscal le sumamos las perspectivas de tipos de interés, creemos que para el ahorrador, incluso el más conservador, existen otras alternativas de ahorro/inversión con un binomio rentabilidad-riesgo más ventajoso", aseguran.

En este sentido apuntan a los "fondos de renta fija con objetivo de rentabilidad, centrados en emisores de alta calidad crediticia, que ofrecen una remuneración superior a la de depósitos y Letras del Tesoro, con horizontes de inversión claros y con una fiscalidad muy ventajosa". En este caso se trata de un producto más complejo que el depósito a plazo tradicional.

En cuanto a las perspectivas del mercado, desde Ibercaja Gestión creen que la evolución de los tipos de interés "dependerá en buena medida de la evolución de las inflaciones". La inflación ha comenzado "un goteo a la baja", apunta el experto, "pero todavía se encuentran lejos de los niveles deseados por los bancos centrales". La cifra de referencia ha venido siempre el 2%.

Los actuales niveles de subidas de precios, con un 2,8% de IPC en la Unión Europea en enero, todavía no han marcado una senda clara hacia las bajadas en el Banco Central Europeo (BCE). La semana pasada, el vicepresidente de la institución y exministro de Economía español, Luis de Guindos, dijo que "no hay que precipitarse" con las bajadas.

Los tipos de interés no bajarán hasta la segunda mitad del año

A este respecto, desde la entidad financiera aragonesa se reconoce que en los mercados se había generado "cierta euforia con la posibilidad de bajadas de tipos tempranas, incluso en la primera parte del año". Pese a ello, Ibercaja Gestión trabaja con un escenario base en el que "las bajadas de tipos no se producirán hasta la segunda parte del año, lo que está más alineado con las declaraciones de los representantes de los bancos centrales".

Desde Renta 4 Banco, Susana Royo coincide en que "aun cuando los principales bancos centrales han confirmado en enero que el techo de tipos de intervención se ha alcanzado, parece cada vez más claro que las bajadas de tipos tardarán en llegar más de lo previsto por el mercado, y que el ciclo de recortes no se iniciará hasta que tengan mayor convicción sobre la moderación sostenida de la inflación". La asesora del banco de inversión recalca que "el mercado ha pasado de descontar hasta seis bajadas de tipos en 2024, tanto para la Fed (Estados Unidos) como para el BCE, a moderar su previsión a cinco". Asimismo, también habría retrasado el primer recorte de tipos de interés, "desde marzo a abril-mayo, lo que compara con nuestras previsiones de cuatro bajadas de tipos de interés en ambos casos, con el inicio de recortes en el mes de junio".

En cualquier caso, la experta considera que son "unas bajadas totalmente data-dependientes y donde la fortaleza de la economía americana y la resistencia a la baja adicional de los precios son factores a vigilar de cerca". Entre los riesgos de fondo a corto plazo apunta a los salarios, conflictos geopolíticos y la situación en el Mar Rojo, donde siguen los ataques de rebeldes hutíes a buques de mercancías que han afectado al comercio internacional. Por todo ello, "nuestra recomendación sería ir aumentando los vencimientos paulatinamente".

