Negocios de toda la vida que han cerrado en Aragón en 2023: de Ferretera Aragonesa a droguería Lapuente

6

Angelita Buendía cierra Moda Torres a los 87 años después de casi 60 de negocio

Angelita Buendía y su marido Manuel Torres inauguraron en 1966, en la calle de Cádiz de Zaragoza, Moda Torres, una tienda de ropa de señoras y caballeros con marcas "de primera". "Por aquí pasaba el tranvía y he sufrido 3 o 4 modificaciones en el paseo de la Independencia. Esta fue la primera vía peatonal de la ciudad. Mi marido, que viajaba mucho al extranjero por su profesión, veía que las calles peatonales funcionaban muy bien y fue a hablar (junto con otros comerciantes) con el entonces alcalde de la ciudad", aseguraba Angelina el pasado noviembre, tras anunciar que estaba de liquidación por jubilación. A sus 87 años, quiere disfrutar al máximo de su familia y en especial de sus tres biznietos que le dan vida. "He sido feliz en mi trabajo. Tiene que ser horroroso trabajar en algo que no te guste", comentaba Angelita, para quien estas están siendo las últimas semanas al frente de su establecimiento (cerrará sus puertas este enero). >>LEER MÁS