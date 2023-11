Cierra Moda Torres de Zaragoza: Angelita Buendía se jubila a los 87 años

Podría seguir trabajando porque a sus 87 años (los cumple este sábado) dice encontrarse bien de salud, pero Angelita Buendía ha decidido poner fin al negocio que creó con su marido, Manuel Torres, el 12 de febrero de 1966. Desde este lunes, Moda Torres -uno de los comercios de toda la vida de la calle de Cádiz de Zaragoza- está de liquidación y su cierre por jubilación se materializará a final de año.

"Estaré abierta hasta que se termine la ropa, pero a este ritmo... No he hecho ninguna propaganda y los clientes se están llevando hasta 7 prendas. Saben que son marcas de primera y los precios están tirados. Es en agradecimiento al público de Aragón por las muchas satisfacciones que me ha dado. Me ha correspondido durante estos 58 años y se lo merece", afirma con gratitud.

Sus tres biznietos -Jimena, de 3 años; Candela, de 16 meses; y Rodrigo, de 14 meses- han tenido mucho que ver en la clausura de su tienda (junto con la edad). Le dan vida y desea pasar más tiempo con ellos. "Quiero disfrutar al máximo de la familia los años que me queden. Cuando cobre la jubilación, el Estado me va a pagar poco y más siendo autónomo. Pero no me importa, he sido feliz en mi trabajo. Tiene que ser horroroso trabajar en algo que no te guste", comenta. A ella le hubiera gustado el relevo generacional al frente de la empresa familiar, pero no ha podido ser. Sus dos hijos y cinco nietos tienen sus respectivas profesiones y no es cuestión de imponerles nada.

"Mi abuela nos ha transmitido que todo se consigue con trabajo, constancia y paciencia"

Una de sus nietas es Ana Gil Torres, para quien este comercio de ropa de señora y caballero también ha significado "todo". "Mi abuela siempre nos ha inculcado lo que es la moda; me gusta mucho. Y nos ha transmitido que todo se consigue con tres armas: trabajo, constancia y paciencia", subraya orgullosa de ella.

La aludida hace hincapié en que la mejor propaganda en negocios pequeños como el suyo es el boca a boca. A lo largo de las décadas, Angelita y su esposo (fallecido en 2014) han tenido una clientela fiel, no solo de Zaragoza y pueblos de alrededor, también de ciudades como Pamplona, Lérida o Madrid. ¿La clave para perdurar? "Lo primero, ser muy responsable. También es fundamental la seriedad, no restarle horas al trabajo si quieres que un negocio funcione, ser constante y aconsejar siempre bien. He podido tener crisis como todo comercio, pero siempre me han correspondido mis clientes. Esto es un día a día; hay que luchar por ello y que el público que entre a tu establecimiento salga contento", resalta.

Ahora que ha llegado el momento de echar la persiana, no puede evitar emocionarse. "Me vienen muchos recuerdos. No se puede imaginar lo que he vivido en esta tienda y en mi vida particular. Todo en positivo", responde cuando se le pregunta cómo se encuentra estos días. En ellos cobra protagonismo su esposo Manuel Torres, que jugó en el Real Zaragoza de los Magníficos y en el Real Madrid. "Ha sido la mejor elección que he hecho en mi vida. Era de Teruel y lo conocí en Ciudad Real, de donde soy. Me casé con 19 años. Era muy formal y muy querido", recuerda con nostalgia.

"Habría que apoyar mucho al comercio pequeño. Es un trato distinto. Yo cierro por jubilación, pero otros negocios han ido desapareciendo"

La idea de montar un establecimiento de ropa en Zaragoza fue suya en tiempos en los que la palabra emprendimiento no estaba de moda. Tras estudiar comercio y profesorado mercantil (en Salamanca), Angelita tuvo que hacerse cargo del negocio familiar (vinculado al textil) al morir su padre, a pesar de que su objetivo era opositar a Hacienda. "Yo tenía 16 años. Lo que hice fue una liquidación general. Después, una reforma y puse un taller de modistería y sastrería. Fui la primera en introducir la confección en Ciudad Real y el resultado fue fenomenal", cuenta.

La dueña de Moda Torres cumple 87 años este sábado. Oliver Duch

También de ella partió abrir el comercio en la calle de Cádiz (número 5) cuando por entonces solo había una tienda pequeña. Fue "una intuición" que con el tiempo resultó acertada. "Tuvimos que hacer mucha obra en el local (de alquiler), incluidos huecos a la calle. Por aquí pasaba el tranvía y he sufrido 3 o 4 modificaciones en el paseo de la Independencia. Esta fue la primera vía peatonal de la ciudad. Mi marido, que viajaba mucho al extranjero por su profesión, veía que las calles peatonales funcionaban muy bien y fue a hablar (junto con otros comerciantes) con el entonces alcalde de la ciudad", asegura.

Moda Torres se especializó en ropa de señora y caballero de sport y fiesta con prendas de marcas italianas, francesas y también de diseñadores y fabricantes españoles. "Habría que apoyar mucho al comercio pequeño. Es un trato distinto. Yo cierro por jubilación, pero otros (negocios) han ido desapareciendo", reivindica ante la merma de negocios locales tradicionales.

Este sábado, Angelita Buendía celebrará su cumpleaños con una comida familiar. Está contenta porque tiene a los suyos, que la arropan, pero al mismo tiempo admite que internamente siente pena ante el fin de lo que ha sido su vida (profesional). "En esta tienda he pasado muchas horas al día", señala mientras no dejan de entrar clientes.

