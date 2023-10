Ferrara se traspasa después de 28 años: se busca heladero romántico y apasionado

La heladería Ferrara es un comercio que fue bautizado por el nombre de un negocio de Nueva York, situado en Little Italy y relacionado con la alimentación. Carmelo Ortiz, de 70 años, y su hermano Juan Carlos, que cumple 65 una semana después de las Fiestas del Pilar, levantaron la persiana en 1996. Ambos suman ya años suficientes para disfrutar de la ansiada jubilación, pero quieren que el sabor de sus creaciones no se pierda y buscan traspasar su negocio, con fórmulas heladeras incluidas.

Buscan emprendedores alternativos a quienes poder enseñar cómo afrontar los 36 sabores de helados, junto a los tipos de horchatas y granizados, o sus inquietudes de acudir todos los años a la Feria de Rimini (Italia), donde se empapan de novedades y, de paso, se traen los mejores yogures, avellanas o pistachos italianos.

“El helado es un arte como la cocina y tienen su punto. Sube y baja, no tiene que quedar fofo. Esto no es solo un negocio”, defiende Carmelo Ortiz, un gran heladero que lleva 57 años metido entre el chocolate, la nata o el turrón, en la parte interna de la heladería, situada en la calle de Fernando el Católico.

Los Ortiz nacieron en Soncillo (Burgos), su familia emigró a a Zaragoza a finales de 1964, aquí tuvieron seis hijos y Carmelo ya fue aprendiz con 12 años en la heladería Italianos, propiedad de Angelo Fuoli, que procedía del Veneto (Italia).

Trabajar en una heladería con 12 años

“Me fui a la heladería que había debajo del HERALDO DE ARAGÓN, en el paseo Independencia, y allí empecé a trabajar en mayo de 1966, el día de la Ascensión, después de estar en la comunión de mi hermano. Entonces se llevaban los encargos a las casas, la vida era así. Los de Escoriaza les habían propuesto a los italianos que vinieran desde San Sebastián a Zaragoza y les habían ofrecido un local, pero era muy grande”, recuerda.

Estudió por libre en la Universidad Laboral para ser ingeniero industrial técnico (en La Coruña, Huesca y Barcelona) e hizo la mili. Los primeros años de aprendiz de heladero lo trasladaron en esos veranos a trabajar en los establecimientos que los italianos tenían en Gran Vía o el Coso de Zaragoza, hasta llegar a otra heladerí aque regentaban en Madrid, cuando iba a entrar de empleado en una empresa de Barbastro.

“Durante 21 años trabajé con la familia Fuoli, que siguen teniendo varios negocios en Zaragoza. Luego tuve la oportunidad de ir con otra empresa a poner una heladería en Fuengirola (Málaga) y allí estuve durante nueve años, hasta que me salió la oportunidad de este local de Zaragoza (en la calle Fernando el Católico). Así que al final dejé de usar la maleta en 1996”, relata su historia.

Entre los dos hermanos, Carmelo y Juan Carlos, montaron el negocio “hace ya 28 temporadas” (años).

Entre 40 y 60 cubetas cada día

“Mi hermano se ha dedicado a la comunicación porque habla mucho y yo soy el que está escondido dentro... con los helados. Solemos hacer unas 40 cubetas, aunque hemos llegado hasta 60 en un día y cada una de ellas es de unos 7 litros, o nos quedamos en 20 entre semana”. Así describe Carmelo Ortiz la elaboración de los helados, tarea que le ocupa todos los días de 9 a 15. Aunque luego regresa de noche, a las 21, y no cierra hasta las 23.

La temporada anual suele empezar coincidiendo con la Cincomarzada y acaba a finales de octubre, para regresar después durante las dos semanas para Navidad. Los meses de otoño e invierno coinciden con las vacaciones de los ocho trabajadores y los dos propietarios en la heladería Ferrara. Carmelo reconoce que es un gran viajero, que ha dado la vuelta al mundo, y ha visitado sobre todo países como India, sin olvidar su paso habitual por Nueva York, donde encontró el nombre de su negocio.

“A nuestra edad (70 y 63) nos cansamos más y empiezan a salirnos artrosis en las manos. Te cuesta, pero hay que decir adiós, y no queda más remedio”, admite. “Viene mucha gente a verlo, pero solo ven el negocio exterior y aquí hay una parte interior muy intensa. No se aprende este trabajo en ocho días. Tenemos abiertas varias negociaciones y buscamos que sea alguien de cara al helado porque lo dejamos en el top del negocio para que lo continúen y lo trabajen bien. Estamos en este impás”.

Los inversores que buscan dónde llevar el dinero no son los heladeros que pueden ayudar en mantener sus productos. “No hay que mirar solo la cuestión monetaria. Soy un romántico con el helado, me gusta muchísimo y es algo muy personal. No se puede enseñar cómo se lleva todo esto para que se marchen en agosto”, señala.

Su imagen de la heladería no quiere que se pierda, como cuando viaja al extranjero y prueba para ver cosas nuevas. "Siempre vamos a la Feria de Rimini, donde acuden unas 100.000 personas a finales de enero, hay pabellones de heladería, pastelería, panadería y café. Es maravillosa y siempre nos traemos productos de Italia como las avellanas, los pistachos o los yogures...”, relata con pasión.