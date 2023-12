Cierran los Helados Italianos del paseo de la Independencia de Zaragoza después de 40 años

Si hay unas heladerías que acompañan a los zaragozanos desde la infancia esas son los Helados Italianos. Repartidos por la ciudad hay ocho establecimientos, pertenecientes todos a una misma familia, que tienen su origen hace 90 años. Sin embargo, desde hace unos días uno de ellos ha bajado la persiana para siempre, el situado en el céntrico paseo de la Independencia de Zaragoza.

Sus escaparates aparecen forrados del papel, como suelen estar cuando pasa Navidad y se toman un descanso en enero y febrero, aprovechando los meses de más frío que son los más bajos de ventas. Este año la persiana se ha bajado antes y será para siempre. No se volverá a llenar tampoco la soleada terraza junto a los porches de la principal avenida y arteria comercial de la ciudad.

Desde la familia Fuoli, cuya tercera generación es ahora la propietaria de las heladerías, han explicado que la decisión se ha tomado por un cúmulo de circunstancias "tanto económicas como personales", a las que se ha unido una oferta para vender el local, situado en un emplazamiento 'premium', desde el punto de vista inmobiliario. Los nuevos propietarios han puesto ya el local en alquiler.

Un negocio con 90 años de historia

Alfonso Fuoli, uno de los socios y el que solía estar al otro lado del mostrador, se encontraba este domingo por la mañana en el local recogiendo algunas cubetas de helado, de las pocas cosas que se podrán aprovechar en otros de los establecimientos. El característico logotipo del gondolero también espera un nuevo destino. A sus 67 años, la edad ha sido otro factor determinante para tomar la decisión de vender, junto a otros familiares. Las heladerías pertenecen a ocho miembros de la misma familia, repartidos por sociedades independientes. Él piensa ahora en la jubilación.

El origen de la enseña se encuentra en Italia. Su abuelo, Angelo Fuoli, llegó a España hace 90 años y ya había abierto heladerías en las ciudades de Verona y Parma.

El establecimiento que cierra en el paseo de la Independencia cumpliría 40 años como heladería en 2024 ya que se abrió "en junio de 1984", recuerda Fuoli. En aquella época comprar un local en el céntrico paseo "era un esfuerzo muy grande, muy caro para entonces, pero se podía pagar trabajando", asegura. En el sótano contaban con un obrador del que salían sus helados, de los que han llegado a tener unos 45 sabores. "No ponía todos fuera porque no me cabían", explica. "Se puede hacer helado de todo", asegura.

A pesar de las variedades que se han ido incorporando, reconoce que los sabores más buscados han seguido siendo "los clásicos, porque al final, son los mejores", opina. En tarrina o cucurucho, los helados de turrón, chocolate, vainilla, nata o pistacho figuraban entre los preferidos por sus clientes. Ahora se podrán degustar en el resto de heladerías de la familia.

Local en alquiler

"No he querido decírselo a nadie", confiesa, pensando en los clientes de toda la vida de su establecimiento, que se sorprenderán cuando sepan que el cierre es definitivo. "Igual me entra la llorera", reconoce, después de tantos años al frente del negocio, aunque los últimos han sido duros con la pandemia de covid y la subida de los costes, desde los laborales a las materias primas.

Dos clientes se paran al pasar para preguntar al ver el cartel de 'Se alquila' y al reconocerlo en la puerta del local le dicen que es una pena que no continúe nadie de la familia con el negocio. Un sentimiento que compartirán muchos otros clientes cuando en la temporada heladera que comience en marzo falte el mítico establecimiento.

