Mendoza, la tienda de ropa de marcas italianas fiel a la calle de Sanclemente en Zaragoza

Todo lo que hay en la tienda Mendoza es italiano. Desde la ropa de mujer, los bolsos, los zapatos, las velas... hasta el mobiliario. Y siempre ha estado ubicada en la céntrica y señorial calle de Sanclemente de Zaragoza. Hace unos días estrenaba nuevo local: a solo unos metros del anterior, en el mismo número 15.

"Es más pequeño, pero ha quedado más coqueto y acogedor. Nos lo dicen nuestras clientas. El motivo principal del cambio es por la ubicación; se nos ve más (están enfrente de la terraza del restaurante La Ontina, del Gran Hotel) y el escaparate se luce también más", explica Mamen Brusel, la encargada del establecimiento especializado en ropa de mujer multimarca, cuya propietaria es Majo Mendoza.

Esta última lleva toda la vida involucrada en el mundo de la moda y era representante de prendas italianas a nivel nacional. Viendo el tirón que tenía la marca Malìparmi decidió abrir en 2009 un comercio propio en la capital aragonesa, con esa línea de ropa en exclusiva. "No había esta marca en la ciudad. Yo era amiga y clienta. Me volvía loca esa combinación de colores, que no estaba entonces vista en España", recuerda Brusel, que se incorporó a la tienda dos años después. "Los colores te identifican mucho con el estado de ánimo y con el tiempo. Y vender cosas que te gustan como que lo vives", añade.

Pasado el tiempo, a Malìparmi se han sumado las marcas italianas Fabiana Filippi y Aspesi. "Se trata de prendas muy cómodas, versátiles, con unos estampados muy originales y unos tejidos de muy buena calidad. Fabiana Filippi es muy elegante y con colores muy sobrios (sobre todo los grises y el rosa empolvado) y Aspesi está especializada en tejidos tipo gabardina", resalta Brusel, que valora la fidelidad de sus clientas desde los inicios.

En Mendoza se venden también todo tipo de complementos: bolsos, guantes, cinturones, bolsos... Y desde 2021, velas, cojines y fulares de la marca Noi (nosotras en italiano), que ambas crearon como socias en 2021. "Las velas de invierno tienen un aroma de canela y madera y las de primavera-verano, de mandarina y albahaca", detalla.

Velas de la marca Noi, que Majo Mendoza y Mamen Brusel crearon en 2021. Guillermo Mestre

El balance de estos 14 años de andadura empresarial es positivo, ya que desde los inicios (en el número 24 de Sanclemente) la colorida Malìparmi tuvo buena acogida. No obstante, también pasaron un año no tan bueno que les hizo optar por ser tienda multimarca. "No nos podemos quejar. Hemos funcionado siempre muy bien. Apostamos por esta zona porque teníamos la seguridad de que estas prendas iban a tener éxito", dice Mamen Brusel. Y no se equivocaron.