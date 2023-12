Adiós a Tu Tienda, otro negocio con solera que baja la persiana en el centro de Zaragoza

A quienes hayan pasado alguna vez por la céntrica calle del Coso Bajo de Zaragoza sin duda les sonará este amplio local acristalado que desde hace más de cuatro décadas ha albergado uno de los negocios más longevos de la zona. Se trata de Tu Tienda, un establecimiento especializado en moda de señora y tallas grandes regentado por la zaragozana Lidia Reoyo que a sus 58 años, y tras toda una vida detrás de un mostrador, se ha visto obligada a echar el cierre definitivo del negocio familiar.

“Liquidación total por cierre”, “Descuentos de hasta el 75%” o “Precios de regalo hasta agotar existencias” son algunos de los mensajes que lucen los letreros colgados en sus escaparates hace apenas unos días. “Ha sido una decisión muy dura, pero la situación era insostenible”, reconoce la zaragozana. Y es que tras la pandemia y la posterior crisis de suministros generada por el conflicto entre Rusia y Ucrania este comercio “de toda la vida” no ha logrado resistir más: “Lo llevamos intentando mucho tiempo”.

La historia de Lidia con el negocio se remonta a su mismísimo nacimiento, algo habitual en aquellos años. Eso sí en un lugar diferente, en concreto en la tienda Eva's que sus padres regentaban en la calle San Miguel, muy cerca de la ubicación actual. “Mi madre, Pilar Gracia, me amamantaba allí, detrás de un biombo, cuando tan solo era un bebé”, recuerda. Y es que tras una vida dedicada a la confección para una gran firma, su padre, Arturo Reoyo, junto a dos amigos a los que conoció como aprendices y sus respectivas parejas -Alejandro y Carmen, Manolo y Lidia- decidieron lanzarse a la aventura de emprender.

“Fue en el año 1962, en Gran Vía, donde abrieron Arjoma -por la primera sílaba de cada uno de sus nombres-, un taller de trajes a medida en tres días”, relata, emocionada. Después abrieron Eva's, en San Miguel, seguido de Moda Bella, en la vía Méndez Nuñez. “En la actualidad tan solo quedaba esta tienda abierta. Era, y seguirá siendo hasta dentro de unos días, el último eslabón del negocio familiar”, explica, conmocionada. Y es que la decisión del cierre supone poner fin a una larga historia de más de 60 años. Un duro golpe para la familia.

Lidia Reoyo, en el interior de la tienda Camino Ivars

Hoy, con la mayoría de los estantes completamente vacíos y los últimos maniquíes montados mientras continúan con el fin de existencias, son muchas las vecinas y clientas de toda la vida que, perplejas, se acercan a preguntar el motivo del cierre. “Lo anunciamos el día 11 y la respuesta ha sido inmediata, ya casi no nos queda mercancía. No nos ha quedado otra. Las ventas han bajado mucho y los gastos son cada día mayores. A los autónomos no nos ayuda nadie”, lamenta la zaragozana.

Mónica Gran y Lidia Reoyo, en el interior de la tienda, que está en liquidación por cierre Camino Ivars

El encarecimiento de las materias primas, los gastos como alquileres, luz e impuestos y la voraz competencia de internet y las grandes superficies han jugado un papel fundamental en el final de la historia de este negocio de toda la vida. “Está todo muy caro y la competencia es atroz. Ni siquiera el clima nos ha acompañado este año con el cambio de temporada. Es diciembre y muchos no hemos podido poner el abrigo todavía. Si el año pasado fue duro este ha sido una debacle”, reconoce, apenada.

Volver a empezar… a los 58 años

Y eso que lo del amor por el comercio le viene de siempre, desde que era una niña que con tan solo 14 años acudía cada tarde a echar una mano a su familia cuando salía del colegio. “Empecé desde cero, limpiando, enviando pedidos. No he hecho otra cosa en toda mi vida”, afirma. Claro que, con 58 años, tocará volver a empezar de cero. “La verdad es que no tengo otra cosa. No sé cómo ni qué haré con mi vida, pero seguro que se solucionan las cosas. Lo que llegue llegará”, admite.

Lo que más le apena a esta zaragozana es despedirse de las clientas de toda la vida. “A algunas las conocí vistiendo a sus madres, y hoy más que clientas se han convertido en amigas. Ha sido una de las decisiones más duras de mi vida, pero no nos ha quedado alternativa. Tan solo quiero dar las gracias a quien nos ha apoyado hasta el final”, concluye.