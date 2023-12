Nueva convocatoria de ayudas para la accesibilidad de la vivienda en Aragón: todo lo que debes saber

En Aragón, en pleno año 2023, todavía quedan 163.800 viviendas principales que no cumplen con requisitos mínimos de accesibilidad. Son cifras que maneja el Gobierno de Aragón y que denotan uno de los grandes males de la Comunidad. De hecho, el objetivo era que ya en 2017 fueran accesibles todos los edificios. En su afán por solucionar este inconveniente, las administraciones aragonesas tienen en marcha varias ayudas muy útiles para la ciudadanía.

En este sentido, el Ejecutivo autonómico abre los plazos este lunes para que los interesados puedan presentar sus solicitudes en una nueva convocatoria de ayudas. Tendrá un presupuesto inferior al de otros años (con casi 5 millones de euros), pero, según Teresa Navarro, jefa del Servicio de Arquitectura de la DGA, estas subvenciones se volverán a abrir en 2024 y en 2025 para aquéllos que no logren hacerlo a tiempo en esta ocasión.

Esta convocatoria se divide en dos líneas: una para viviendas unifamiliares y otra para pisos y, además, es compatible con otra de las subvenciones más demandadas: la de rehabilitaciones integrales para la eficiencia energética, financiadas con fondos europeos. "Hemos ido mucho más allá de la accesibilidad entendida solo para personas con movilidad reducida y con un certificado de discapacidad, vamos a accesibilidad universal y a que gente con todos los tipos de discapacidad merecen recibir ayudas para que su vivienda sea accesible", especifica Navarro.

Así, con estas ayudas se podrían sufragar gastos como, por ejemplo, instalar un bucle magnético (un sistema de comunicación para personas que utilizan audífonos) en casa, accesorios para manipular una puerta más fácilmente, un ascensor con puertas automáticas o que estén a una altura adecuada para todos, o señales visibles para las personas con problemas auditivos, entre muchas otras posibilidades.

La jefa del Servicio de Arquitectura del Gobierno de Aragón incide en que estas subvenciones son muy importantes, ya no solo para personas con discapacidad, sino porque "todos los vecinos, en un momento concreto de sus vidas, pueden necesitar una mejor accesibilidad". "Puede haber discapacidades puntuales que hemos sufrido todos por edad, por una circunstancia por un accidente, por una enfermedad o por tu edad", añade.

Cómo solicitar las ayudas a la accesibilidad de la vivienda

Para solicitar este subsidio hay que tener en cuenta varios aspectos. El primero, que puede servir tanto para unifamiliares como para pisos en bloques de viviendas. Muy importante: debe ser una residencia habitual. "Lo comprobamos con un certificado de empadronamiento o si está alquilada la vivienda con un contrato de alquiler actualizado. Si se quiere aplicar al bloque entero, al menos un 30% deben ser también residencia habitual", precisa Navarro.

Bloques de viviendas en Balsas de Ebro Viejo. A la izquierda, uno ya rehabilitado. Francisco Jiménez

El procedimiento de concesión es el mismo que el de otros años. Es concurrencia competitiva simplificada, por lo que se entregan por orden de presentación de solicitudes completa. Aquellos que no la consigan tendrán otra oportunidad el año que viene, indica Navarro. "Actuaciones subvencionables son muchísimas: todo tipo de ascensores, escaleras, rampas colectivas, cualquier dispositivo adaptado a las personas que tengan movilidad reducida...", enumera la jefa del Servicio de Arquitectura. Aunque se solicite el certificado de discapacidad, si en el informe técnico se justifica que por alguna circunstancia debe adaptar la vivienda, los arquitectos lo tienen en cuenta y podría pasar el corte de los requisitos. "Si el técnico ve que estás haciendo todo lo posible por mejorar la accesibilidad del edificio pero no cumples estrictamente los requisitos no pasa nada, se te ayudará", resume Navarro.

Los beneficiarios, en el caso de estas nuevas líneas, tan solo son particulares, aunque se lanzarán en un futuro nuevas convocatorias también para administraciones o cooperativas. "Entrando ya en requisitos más específicos, en la vivienda debe vivir una persona de más de 65 años o bien una persona con discapacidad acreditada del 33%. En el caso de los hogares individuales, deben ser anteriores a 2006. Si hay alguna circunstancia más extraordinaria, también podríamos hacer excepciones", puntualiza.

La cuantía, según recoge la convocatoria, serían de 12.500 euros por vivienda unifamiliar y 6.000 si es en un piso de un bloque plurifamiliar, pero cabe recalcar que no se costearán trabajos de menos de 3.000 euros. Se sufragaría hasta el 60% del coste de las obras para mejorar la accesibilidad. En el año 2021, la DGA tuvo 823 solicitudes para estas subvenciones, de las que fueron concedidas 505. En años anteriores, con dos programas de mejoras de accesibilidad y eficiencia energética, se actuó en casi 6.000 hogares.

Navarro recuerda que las Oficinas de Rehabilitación del Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón pueden ayudar a los interesados a preparar toda la documentación, un aspecto muy importante para poder llegar a tiempo a presentar sus solicitudes. Las administraciones han fomentado en gran medida estas actuaciones de rehabilitación y la demanda ha aumentado en cantidades considerables. "Además, el hecho de que sean desgravables y que no tengas que declarar el importe que recibes para costear las obras como si fuera un ingreso ha hecho que la gente se interese mucho", sentencia.

