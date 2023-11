El 'regalo' de Navidad de 525 euros que pueden pedir los pensionistas: requisitos y cómo solicitar

El Ministerio de Seguridad Social confirmó este martes que las pensiones contributivas crecerán un 3,8% en 2024 en España para compensar la subida de los precios provocada por la inflación. De este incremento se beneficiarán los 309.954 aragoneses que cobran este tipo de pensión, según datos de septiembre del Gobierno de Aragón.

Pero, en la comunidad hay miles de jubilados que cobran otro tipo de pensión: la no contributiva. De acuerdo a datos de la DGA, son 7.083 personas mayores de 65 años, las que reciben la prestación no contributiva a la que tienen derecho, aunque no hayan cotizado el mínimo necesario a la Seguridad Social. Estos pensionistas, también han visto revalorizado lo que cobran al mes en los últimos años. Según una encuesta del Instituto Nacional de Estadística (INE), "la renta por persona en los ciudadanos de 65 años o más ha crecido un 35,5% entre 2008 y 2022, más que la media nacional (21,2%)".

Pero, cuando llega el final del año, los gastos aumentan. Este año el Gobierno ha puesto en marcha una ayuda de 525 euros para que los beneficiarios de pensiones no contributivas puedan hacer frente a esta época de Navidad. Un cheque que se cobra junto a la paga mensual de la pensión, pero existe una serie de requisitos para poder solicitarla, ya que no todos pueden ser beneficiarios.

Qué es la paga extra de 525 euros para pensiones no contributivas

Este cheque extraordinario de Navidad. Es un pago único de 525 euros que abona la Seguridad Social a través del Imserso antes del 31 de diciembre. Solo pueden recibirla quienes cobran pensiones no contributivas y están en situación de alquiler como un complemento al alquiler de la vivienda. El plazo para solicitarla termina el 31 de diciembre de 2023. Estos son todos los requisitos que deben cumplir los pensionistas para recibir esta paga extra navideña.

Requisitos para recibir la ayuda de 525 euros

Para poder solicitar esta prestación y, en caso de ser apto, percibirla, es importante que las personas que la piden cumplan una serie de requisitos obligatorios, según el Imserso, empezando por pertenecer al sistema de pensiones no contributivas de la Seguridad Social.

No llegar al 50% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI)

No tener una vivienda en propiedad.

Tener un contrato de alquiler como titular de una vivienda.

No tener relación conyugal o de parentesco hasta tercer grado con el arrendador. Tampoco, una unión estable y de convivencia con el arrendador.

Residir de forma habitual en una vivienda de alquiler y contar con un contrato que tenga una vigencia no inferior a un año. Haber residido en dicha vivienda al menos 6 meses previos a la solicitud.

Si en la vivienda de alquiler conviven dos o más personas, solo tendrá derecho el titular, o en caso de ser los dos, el primero de ellos.

Cómo solicitar la ayuda para pensionistas antes del 31 de diciembre

Para realizar la solicitud de este cheque de 525 euros, hay que acceder a la página web del Imserso. Descargar el formulario disponible y rellenar los documentos. Posteriormente, hay que presentarlo ante los órganos competentes.