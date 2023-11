Esto es lo máximo que recibirás de pensión si tienes cotizados menos de 15 años

Los requisitos para cobrar una pensión contributiva de jubilación en España es haber cotizado durante al menos 15 años (es decir, 5.475 días), a lo largo de la vida laboral. Así lo marca la Seguridad Social y teniendo en cuenta que dos de esos años se hayan cotizado en los 15 inmediatamente anteriores a solicitar la pensión. Esta medida deja fuera a algunos sectores de la población, ya que los que hayan cotizado menos de 15 años no tendrán derecho a pensión de jubilación contributiva.

No obstante, esto no implica que estas personas se queden sin pensión, ya que se pueden beneficiar de la pensión de jubilación no contributiva. Solo es necesario cumplir una serie de condiciones:

Tener 65 años o más Residir en territorio español (y haberlo hecho durante 10 años entre la fecha de cumplir los 16 y la de devengo de la pensión). Percibir ingresos inferiores a 6.784,54 euros anuales.



Cuánto se cobrará de pensión de jubilación no contributiva

La cuantía de la pensión de jubilación no contributiva queda establecida cada año en la Ley de Presupuestos Generales del Estado. En el año 2023, se ha situado en 6.784,54 euros anuales.

El Imserso ha destacado en la Guía Resumen de las Pensiones No Contributivas de la Seguridad Social que "en el supuesto de que el beneficiario disponga de rentas o ingresos personales superiores al 35% del importe anual fijado para la pensión no contributiva (2.374,59 euros), la cuantía de la pensión se reducirá en un importe igual a la cantidad en que los ingresos personales, en cómputo anual, excedan del porcentaje indicado".

Por otro lado, el organismo dependiente del Ministerio de Derechos Sociales explica en este documento que "si efectuada la reducción en función de las rentas o ingresos personales, el resultado fuera inferior al 25% del importe de la pensión establecida en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, la pensión a reconocer será como mínimo el 25% del importe de la pensión establecida en la Ley de Presupuestos Generales del Estado (es decir, 1.696,14 euros anuales en 2023)".