Esta es la pensión para las amas de casa o personas que no lleguen al mínimo cotizado

Para cobrar una pensión contributiva de jubilación, la Seguridad Social en España marca que al menos se ha tenido que cotizar 15 años. Un requisito que deja fuera a muchos ciudadanos que no han podido alcanzar ese tiempo de cotización. Este es el caso de las amas de casa, un sector de mayoría mujeres que, a pesar de haber trabajado durante toda su vida haciendo tareas del hogar, y sin cobrar ningún tipo de remuneración, no han cotizado a la Seguridad Social.

Por tanto, si la Seguridad Social marca un periodo mínimo de cotización de 15 años, habiendo cotizado 2 años de ese total en los últimos 15 años inmediatamente anteriores al momento de jubilación. ¿Cómo pueden hacer las personas que no lleguen a ese mínimo?

La realidad es que estas personas no pueden optar a una pensión de jubilación como tal. Pero, el Ministerio de Seguridad Social, encabezado por el Ministro José Luis Escrivá, ofrece otros subsidios para las amas de casa. Prestaciones pensadas para quienes nunca han cotizado o no alcanzan el mínimo. Se trata de pensiones no contributivas o la de invalidez. Y, es el propio Imserso, entidad dependiente de la Seguridad Social, quien explica que: "La pensión no contributiva de jubilación asegura a todos los ciudadanos mayores de 65 años y en estado de necesidad una prestación económica, asistencia médico-farmacéutica gratuita y servicios sociales complementarios, aunque no se haya cotizado o se haya hecho de forma insuficiente para tener derecho a una pensión contributiva".

Requisitos para la pensión de personas que no llegan al mínimo cotizado

Para acceder a esta prestación de la Seguridad Social para aquellas personas que no llegan al mínimo cotizado, hay que cumplir una serie de requisitos. En este caso, para que se apruebe la pensión deben pasar estas condiciones:

1. No llegar al mínimo cotizado. Como hemos nombrado, no llegar al mínimo cotizado que está marcado en 15 años.

2. Tener la edad de jubilación (65 o más años).

3. En cuanto a la renta, si la persona que solicita esta pensión vive sola, sus rentas no pueden superar los 6.784,54 euros anuales. En caso de vivir acompañada, esta cifra pasará a depender del número de personas que conforman la unidad familiar.

4. Residir en España. Al menos durante 10 años se debe vivir en España y dos de esos años además tienen que haber sido consecutivos e inmediatamente anteriores a la fecha en la que se solicita la prestación.

Para saber más requisitos, puedes consultar este documento de la Seguridad Social actualizado.

Pensión para amas de casa en España

Por último, hay que tener en cuenta que la cuantía individual de la pensión para cada ciudadano se establece, en función de sus rentas personales y/o de las de su unidad económica de convivencia; no pudiendo ser inferior a la mínima del 25%, 1.696,14 euros anuales este 2023.

Como algo especial, este año, tras la revalorización de las pensiones aprobada en los Presupuestos Generales del Estado, la cuantía mínima de la pensión no contributiva de jubilación íntegra es de 484,61 euros mensuales y la pensión no contributiva de jubilación mínima son 121,15 euros mensuales.