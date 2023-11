Ayudas para pagar la calefacción este invierno en Zaragoza

Las personas que tienen problemas para pagar sus facturas de energía tienen varias vías para encontrar ayuda. El recibo de la luz y el gas puede ser un lastre para muchos presupuestos familiares que ya se encuentren en situación de vulnerabilidad. Los precios de la electricidad han sufrido importantes vaivenes desde el inicio de la guerra de Ucrania con periodos de aumentos imparables y también de bajadas de precios.

Entre las ayudas que existen actulmente figuran el bono social eléctrico, que supone un descuento en la factura si se cumplen determinados requisitos; el bono social térmico, en forma de pago único y las ayudas de urgente necesidad de las administraciones locales.

Quién puede pedir las ayudas del bono social

El bono social de electricidad es un descuento que se aplica directamente en la factura de la luz a las personas que cumplen los requisitos y lo solicitan. Existen distintos tipos, pero todos tienen en común que el usuario tiene que tener contratada la tarifa regulada del Gobierno, el Precio de Voluntario del Pequeño Consumidor (PVPC). Existen las categorías de consumidor vulnerable, vulnerable severo, en riesgo de exclusión social y el bono social de justicia energética.

La rebaja en el recibo va del 25% al 40%, según el grado de vulnerabilidad de los consumidores, pero con las medidas extraordinarias aprobadas por el Gobierno estos porcentajes se han elevado del 65% al 80% hasta el próximo 31 de diciembre.

Además, no tendrá que pagar el recibo la persona que esté siendo atendida por los Servicios Sociales de una administración autonómica o local que pague al menos el 50% de la factura y en caso de imposibilidad temporal para hacer frente al pago, no se podrá interrumpir el suministro eléctrico.

El bono social supone un descuento en la factura de la luz. EP

Existe también otra categoría especial del llamado 'bono eléctrico de justicia energética' para hogares con bajos ingresos afectados por la crisis que llevó a la escalada de la electricidad, que supone un descuento del 40% para los hogares que tengan contratada la tarifa regulada del Gobierno.

Los límites de ingresos que hay que tener para poder solicitarlo varían desde el máximo de 16.800 euros del bono por justicia social a los 12.600 euros de renta (IPREM de 14 pagas x 1,5) del consumidor vulnerable o la mitad, 6.300 euros, para ser reconocido como vulnerable severo. En cada categoría existen límites especiales para las familias numerosas, personas con discapacidad o víctimas de violencia de género, entre otras circunstancias especiales.

Desde organizaciones sociales que trabajan asesorando para combatir la pobreza energética critican que los trámites siguen siendo complicados. Quedan familias que cumplirían los requisitos pero no lo perciben por falta de información o no poder cumplir con todo el papeleo.

Bono social térmico

Las personas a las que se les conceda el bono social eléctrico recibirán también el bono social térmico. Este es una cantidad anual que se abona a los beneficarios del bono social eléctrico en función de la zona climática en la que se encuentren, que varía dentro de la provincia. En 2022 los hogares aragoneses recibieron entre 260 euros y 800 euros de ayuda.

Se trata de un programa de ayudas para compensar los gastos térmicos ocasionados a los consumidores más vulnerables por el uso de la calefacción y el agua caliente o cocina, según explica el Gobierno de Aragón que abona esta ayuda, que se aprueba con cargo al presupuesto del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Los beneficiarios reciben una carta.

El bono térmico ayuda al pago del agua caliente y la calefacción.

El departamento de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial, a través de la dirección general de Energía y Minas, ha informado que 35.000 hogares aragoneses recibirán esta ayuda a final de año para compensar los gastos ocasionados por el uso de la calefacción, el agua caliente o la cocina. Según se anunció en verano, estaba previsto que las cantidades se ingresaran entre octubre y noviembre.

Requisitos para las ayudas a la calefacción del Ayuntamiento de Zaragoza

Los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Zaragoza tramitan las ayudas de urgente necesidad por diferentes conceptos. Hasta junio se abonaron 7,6 millones de euros, un 17 % más que en 2022, según los últimos datos disponibles.

En la primera mitad del año 10.986 familias en Zaragoza recibieron alguna ayuda, 1.037 familias más que en el primer semestre de 2022, es decir, un 10% más. La media es de 2,2 ayudas por familia.

En este grupo se incluye no solo el pago de suministros como la luz y el gas, si no también ayudas a la vivienda, la alimentación, electrodomésticos, mobiliario básico, gastos sanitarios básicos no cubiertos por la Seguridad Social, entre otros.

En el caso del número de personas que han pedido ayuda por no poder pagar las facturas de la luz este ha bajado en un 33% hasta junio, respecto al año pasado. Los servicios sociales municipales han destinado 146.052 euros para atender 1.201 ayudas en el citado plazo.

El importe máximo anual si es por varios conceptos se sitúa en 5.250 euros y si es por una sola situación, 4.200 euros. Estas ayudas urgentes se abonan de forma extraordiaria y puntal y son "complementarias de los Servicios Sociales". Los beneficiarios son personas que afrontan "situaciones de urgencia sobrevenidas".

Entre los requisitos figuran:

- Ser personas y familias que se encuentran en situación de necesidad económica y/o social y no tengan cobertura por otros sistemas de protección.

-Estar empadronadas y con residencia efectiva en el municipio de Zaragoza. Si no están empadronadas, que se encuentren en una situación de urgencia personal, familiar o social, siempre que la ayuda permita atender dicha situación.

-Tener ingresos anuales situados por debajo del 1,25 veces el índice IPREM, incrementado en un 20% a partir del segundo miembro. El IPREM se traduce en las siguientes cantidades para el año 2023:

1 miembro: 10.500 euros

2 miembros: 12.600 euros

3 miembros: 14.700 euros

4 miembros: 16.800 euros

5 miembros: 18.900 euros

6 miembros: 21.000 euros

7 miembros: 23.100 euros

8 miembros: 25.200 euros

9 miembros: 27.300 euros

10 miembros: 29.400 euros

