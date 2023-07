El SEPE quitará para siempre esta ayuda a los parados mayores de 45 años que no cumplan con estos requisitos

Las personas paradas mayores de 45 años que incumplan una serie de compromisos perderán la Renta Activa de Inserción (RAI) según ha anunciado el Servicio Público de Empleo Estatal, más conocido por sus siglas como SEPE. Se trata de un subsidio de 480 euros mensuales que puede cobrarse durante 11 meses y tiene posibilidad de prórroga (hasta tres veces), pero, nunca se pueden pedir seguidas. Deberá pasar, al menos, un año sin recibir la ayuda entre cada solicitud. Por otro lado, va dirigida a todos los desempleados de larga duración que hayan cumplido ya los 45 años, a las víctimas de violencia de género, a los discapacitados y a los emigrantes retornados a España.

Se trata de un subsidio extraordinario que el Servicio Estatal Público de Empleo otorga a los parados con grandes dificultades para volver a introducirse en el mercado laboral. Por tanto, por ser una ayuda de último recurso y que puede cobrarse durante casi tres años como se ha explicado anteriormente, el SEPE impone sanciones para quienes no cumplen con las obligaciones que esta ayuda trae consigo. Como, por ejemplo, renovar la demanda de empleo, participar en programas de formación o buscar activamente trabajo.

Qué ocurre si incumplo los compromisos de la RAI



Si se incumple algún compromiso, las medidas van más allá de una suspensión temporal del subsidio. El SEPE ha advertido a los desempleados de que se "causará la baja definitiva" del programa en caso de que el afectado trabaje por cuenta propia o ajena a tiempo completo por un periodo superior o igual a seis meses. Se dará de baja "definitiva" también a quien obtenga pensiones o prestaciones de carácter económico de la Seguridad Social que sean incompatibles con el trabajo o que excedan a su cuantía de los límites que se fijan para poder recibir la RAI (aunque no se excedan). De esta forma, tampoco se podrán recibir ayudas sociales como víctima de violencia de género; por otro lado, se eliminará también a quien deje de reunir el requisito de carencia de rentas por periodo superior a seis meses o acceda a una prestación por desempleo, a un subsidio por desempleo o a la renta agraria.

Qué ocurre si me voy fuera de España y cobro la RAI



Hay que saber también que será penalizada la marcha al extranjero, pero, si esta se lleva a cabo durante más de seis meses, salvo que se realice para buscar o realizar un trabajo, para perfeccionamiento profesional o para cooperación internacional.

Por otro lado, el SEPE apunta que se retirará también la Renta Activa de Inserción si al ingresar en prisión, la situación del demandante fuera incompatible con la realización de trabajo o la participación en acciones de inserción laboral fuera del centro penitenciario, cuando la privación de libertad iguale o supere los seis meses.

En resumen, cuando el SEPE elimina esta ayuda a un demandante, la baja, como han apuntado, es definitiva. "Las personas trabajadoras que causen baja definitiva en el programa no podrán volver a ser incorporadas al mismo, si bien podrán obtener otro derecho a la admisión al programa, cuando cumplan los requisitos exigidos", ha explicado el SEPE.

Cuándo y cómo puedo solicitar la RAI



Aunque ya sabemos cuándo el SEPE puede dar de baja definitiva a la Renta Activa de Inserción, ¿cómo y cuándo puedo solicitarla? Al ser una ayuda extraordinaria, solo puede solicitarse cuando se hayan agotado otras prestaciones y subsidios de desempleo. Y, uno de los requisitos más importantes para que el SEPE autorice esta ayuda es que el desempleado no tenga ingresos superiores a 810 euros mensuales (el 75% del Salario Mínimo en 2023) y que el núcleo familiar no supere el tope de rentas. Esto se traduce en que la suma de los ingresos mensuales obtenidos por todos los miembros de una unidad familiar dividida por el número de personas que la componen no supere esos 810 euros mensuales por miembro. Además de ser parado de larga duración (llevar apuntado al paro al menos 12 meses) debe estar inscrito como demandante de empleo un año mínimo. Para este cómputo no se considera que se haya interrumpido el periodo de inscripción si se trabaja menos de 90 días.