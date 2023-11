¿Están rebajando los propietarios los precios de los pisos a la venta en Zaragoza?

Es un contexto complicado. Se entregan menos hipotecas, los tipos por las nubes y, como consecuencia, el precio de la vivienda se resiste a bajar. Es un fenómeno que azuza a todas las grandes ciudades, donde los propietarios comienzan a aceptar rebajas de hasta un 10% en el coste de los inmuebles para poder venderlos, según portales como Pisos.com. ¿Se da esta situación en Zaragoza?

Lo cierto es que el mercado inmobiliario de la capital aragonesa es diferente al de otras grandes ciudades. De hecho, es considerado por los expertos como una de las más "asequibles" dentro de este espectro de capitales. Además, hay poca oferta en comparación a la demanda, por lo que los pisos que salen a la venta no suelen estar mucho tiempo en el mercado. No obstante, la firma de hipotecas sigue cayendo en Aragón: desciende un 39,01% en septiembre respecto al mismo mes del año anterior -frente a una bajada del 29,64% a nivel nacional- empeorando su evolución interanual, hasta un total de 738 operaciones, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Si se compara con el mes anterior, el ascenso en la Comunidad ha sido del 5,28%. También alertaba ligeramente la bajada de compraventas de hogares.

Juan Manuel Lanau, director comercial de Landa Propiedades, detecta que "la demanda ahora mismo está menos activa". "En el mercado se ha instalado una sensación de que se puede comprar más barato en el futuro. Nosotros tenemos un lema, vender rápido y comprar lento", asegura, por lo que algunos propietarios se ven obligados a reducir el importe a pagar para hacerse con sus casas. No obstante, para nada considera que la situación sea alarmante, y lejos está de llegar a los niveles de Barcelona o Madrid.

Las subidas de precios en estas grandes ciudades han sido mucho más acusadas que en la capital aragonesa, "donde se habrá incrementado tan solo un 2% o un 3%". Sin embargo, indica Lanau, los vendedores se encuentran ahora "mucho más receptivos" cuando reciben una oferta inferior al precio establecido por su inmueble. "Antes eran mucho más duros en este aspecto, pero ahora están más abiertos a escuchar ofertas", dice, a la vez que añade que "se siguen haciendo muchas operaciones y el mercado de Zaragoza funciona con total normalidad". Por suerte, en la ciudad del Ebro la oferta y la demanda "están bastante equilibradas" y los inmuebles no tardan demasiado en venderse.

Unos jóvenes buscando piso en Zaragoza. Oliver Duch

"Si estoy pidiendo 400.000 euros y no hay demanda y lo pongo en 360.000 estoy provocando una mayor demanda. Eso es universal"

Por su parte, Pedro Arellano, gerente de Gestión Inmobiliaria Zaragoza (GIZ), explica que no se ha dado la situación de que el dueño de un piso tenga que rebajar excesivamente su precio para venderlo antes. "Aquí hay falta de inmuebles y mucha oferta. La vivienda que sale a precio de mercado se compra muy rápido, es decir, entre una semana y un mes", añade Arellano. Así, los expertos coinciden en que todavía no se ha llegado al techo del precio, donde ya habría que pensar si ajustar o no. "Depende de la zona y del inmueble, pero si pones un piso a la venta por 120.000 euros y está valorado en 80.000, no se venderá", razona.

"Un piso en el centro no admite más bajada de 2.000 euros por metro cuadrado"

Fernando Baena, presidente del Colegio de los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (APIs), confirma que "cuando hay menos demanda los precios son más sensibles". "Si estoy pidiendo 400.000 euros y no hay demanda y lo pongo en 360.000 estoy provocando una mayor demanda. Eso es universal", dice. Sin embargo, un piso en el centro de Zaragoza "no admite más bajada" de 2.000 euros por metro cuadrado. "Si lo pones a 2.500, podrías reducirlo a 2.300, pero no mucho más", añade.

Para Baena, "la estadística es media verdad". Los precios de la vivienda no alcanzan a los de Barcelona, por lo que allí tiene más sentido que se sufran rebajas importantes. "Cada caso concreto es un mundo... No es igual un quinto piso que un primero, bien orientado o no, una distribución bonita, que esté en el número 7 de una calle o en el 32, cómo esté el portal, cómo esté la escalera... Todo influye", incide este experto.

Por ejemplo, al bucear en Idealista uno puede apreciar que la máxima rebaja que hay en un piso en el momento de publicación de este artículo es de un 37% por un piso en Torrero. Su precio inicial, según este portal inmobiliario, era de 119.000 euros, pero ahora se encuentra a la venta por 75.000 euros. El inmueble tiene tres habitaciones y dispone de 72 metros cuadrados.

La siguientes bajadas de precio, también en Idealista, son de un 19% (tres anuncios), y así progresivamente durante más de 500 anuncios (de 4.042 casas a la venta en este portal, es decir, casi un 12% tienen un precio más bajo del inicial). Las rebajas más abundantes son del 3% y del 2%, en pisos generalmente localizados fuera del centro y vendidos, directamente, por particulares.

