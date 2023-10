José Mª Bonmatí: "Hay que mantener la rebaja del IVA a los alimentos"

Una de las grandes preocupaciones del sector del gran consumo es la caída de volúmenes de ventas. Un estudio vuestro dice que el 70% de las compañías cree que la pérdida de poder adquisitivo condicionará las compras. ¿Hasta qué punto?

Hay varias cuestiones. Una es que tú al final compites, por decirlo de alguna forma, por la renta disponible. Entonces está la decisión sobre qué dedicas al gasto y qué al ahorro, y eso depende de muchas cosas. La primera es la confianza. Y ahí tenemos un dato positivo: el empleo, que va bien. En el capítulo de gastos yo tengo que gestionar la renta de la que dispongo. Hay gasto discrecional y el que no lo es, como cuánto pago de hipoteca. Si eso me quita una parte, me va a quedar menos para la otra. La conclusión ahí es que el consumidor tiene varias formas de ahorrar.

¿Y deja de comprar?

A lo mejor se posponen algunos gastos, como comprar una vivienda, temas de equipamiento del hogar o cambiar la televisión. Y eso afecta a algunos de nuestros sectores. Entonces estamos viendo cosas que a veces pueden parecer contradictorias. La hostelería aguanta bien, posiblemente no con las expectativas que teníamos, pero aguanta.

¿Hay entonces ganadores y perdedores?

Eso es un poco lo que ocurre. Como decimos, la suerte va por barrios. Pero también hay otro elemento específico en la alimentación, donde hay diferentes formas de ahorrar.

¿Como cuáles?

Una forma de ahorrar es cubrir la misma necesidad con un producto más barato, consumir menos o aprovecharse más de las promociones. Cuando tú miras las ventas del sector en euros, en alimentación especialmente, que hemos estado en doble dígito, los datos son buenos. Pero en kilos o en litros, no. Y eso tiene repercusión en la cadena de suministro en términos de eficiencia, porque pueden bajar los niveles de ocupación en las fábricas, en la logística, en los camiones. La pérdida de volumen tiene un impacto en la rentabilidad. En este escenario, las empresas asociadas a Aecoc tienen que ser más eficientes. Ahí ponemos el foco.

¿Cómo hacerlo?

Eliminando ‘stocks’ intermedios, haciendo unas promociones más adecuadas para el consumidor y sacando así fuera del sistema aquellos costes que no aportan valor. Es decir, ver cómo podemos ser más eficientes para que todo eso que nos está pasando (la inflación) no afecte tan negativamente al consumidor.

Al final, el consumidor elegirá.

Este es un sector en el que la competencia horizontal y vertical es espectacular porque el consumidor cada vez que va a una tienda elige a cuál quiere ir y qué producto coge. Por lo tanto, el nivel de oferta que tiene le permite ser claramente el que manda. Y eso quiere decir que si no le ofreces el precio adecuado, se va a ir a la tienda de enfrente. Esa es la mejor garantía de que vamos a hacer el máximo esfuerzo para enfrentarnos después a los temas en los que no podemos influir, como el coste energético, el del alquiler de la tienda, el laboral e incluso sobre algunas materias primas cuyos precios son globales.

¿Qué sectores están más afectados por la subida de la inflación?

Se mezclan elementos. En equipamiento personal, la ropa por ejemplo, es difícil saber cuánto influye la inflación y cuánto el tiempo que hace. Al final los más afectados son los sectores donde se puede posponer el gasto. Si se te rompe la lavadora tienes que reponerla, pero si no, no lo haces. Pospones la compra de una vivienda. En alimentación, está lo que llamamos ‘down trading’, que lo que quiere decir en el fondo es que compro el mismo producto pero de un valor inferior.

¿Se compran productos con menos calidad?

En alimentación, por encima de otros sectores, cuando hablamos de calidad hay que recordar que todo está enormemente regulado. Por lo tanto, lo primero que deberíamos definir es qué es calidad. Una cosa es la seguridad alimentaria y otra la calidad, un concepto que no es igual para todos.

Sí, pero hay gente que está renunciando a comprar ciertos productos. Por ejemplo, consume menos pescado y más pollo.

El pescado es posiblemente la categoría que más está sufriendo. Se tiene la percepción de que es un producto más caro porque el consumidor lo conoce menos y le cuesta más buscar alternativas. En el mundo cárnico, ese cambio que hay entre ternera, pollo o cordero es más fácil, en función de los precios.

¿Le preocupa que dejemos de consumir productos más sanos?

Esa es una reflexión muy interesante. Nosotros lo hemos dicho claramente: no entendemos por qué en la extensión de la rebaja del IVA a los alimentos que se hizo no se incluyó la carne y el pescado, que forman parte de una dieta saludable y necesaria. Entonces, evidentemente, aparte del impacto económico que tiene que sufrir este sector, especialmente el de productos del mar, está el añadido de que el consumidor puede perder su dieta equilibrada por un tema económico.

¿Hay que prolongar la rebaja del IVA a los alimentos?

Pedimos la rebaja del IVA porque el Gobierno no podía estar mirando a otro lado cuando es el máximo beneficiario de la inflación. La medida ha sido muy positiva. Se ha visto con los meses que España ha controlado la inflación mejor que otros países europeos, pero nosotros pedimos que se mantenga como se había previsto en tanto en cuanto la inflación no esté controlada. Y ahora estamos viendo que hay algunos elementos que persisten y que todavía están ahí y generan incertidumbre. Lo vemos con el tema de las cosechas y con los temas geopolíticos, que nos afectan mucho.

Un escenario incierto.

Mientras se mantenga esa incertidumbre hay que mantener la medida. Lo que nosotros pedimos es que se tenga en cuenta también que hay otros sectores que deberían necesitar apoyos. España tiene una esperanza de vida tan alta en gran parte porque la alimentación juega un papel muy importante y porque tenemos una dieta muy equilibrada. Sería un problema que eso se pusiera en riesgo porque precisamente algunos productos incluidos en ella se están tachando de esa lista.

