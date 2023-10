Esto subirá tu factura de la luz en enero hagas lo que hagas

El precio de la electricidad ha dejado de ser la principal preocupación de los hogares desde que se fue suavizando la escalada que se vivió el año pasado con el inicio de la invasión rusa de Ucrania. De hecho, este viernes se paga al precio más bajo desde hace medio año, 23,12 euros por cada megavatio/hora (MWh), gracias a la aportación de la energía eólica. La subida de las hipotecas por el aumento de los tipos de interés ha supuesto un problema mayor para llegar a fin de mes.

Esto no significa que los precios de la electricidad vayan a seguir bajos siempre. El Gobierno central aprobó un paquete de ayudas específicas para tratar de rebajar la subida del año pasado, con la reducción de los impuestos que se pagan en la factura de la luz.

Sin embargo, estos recortes no se seguirán aplicando desde el 1 de enero, si no hay cambios. El Ejecutivo en funciones ha presentado su plan presupuestario y no incluye estas medidas, como otras aprobadas para frenar al inflación. Los expertos calculan ya lo que se van a encarecer los recibos porque las renovables no están siempre para rebajar la factura y los precios del gas siguen al alza por la guerra de Israel en Gaza.

La factura de la luz sube un 20% en enero de 2024

"Cuando se recuperen esos impuestos veremos una subida en torno al 20% del coste de la electricidad", calcula José María Yusta, profesor de la Universidad de Zaragoza y experto en mercados energéticos. Detalla que las rebajas fiscales han consistido en bajar el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) de la factura de la luz del tipo máximo del 21% al reducido del 5% para consumidores domésticos, los de menos de 10 kilovativos (kW), y el Impuesto sobre la electricidad pasó del 5,1127% al 0,5%.

"Si no se prorrogan estas medidas, la factura subirá un 16% de IVA (del 5 al 21%) y un 4,5% de impuesto eléctrico, alrededor del 20% de incremento", explica sobre el encarecimiento a partir del 1 de enero ya que, de momento, los tipos reducidos siguen vigentes hasta el 31 de diciembre de este año.

El encarecimiento de la factura traerá otro efecto colateral. "Si se retiran ahora las medidas transitorias van a contribuir al aumento de la inflación", alerta Yusta. La electricidad volverá a tirar del Índice de Precios al Consumo (IPC), cuyo aumento fue una de las razones para tratar de frenar el coste de la factura. Los precios subieron un 3,5% en septiembre de media en España (2,9% en Aragón), pero el año pasado se encontraban en tasas de más del doble.

Otra medida que no se prorroga y que se notará en el recibo, en este caso, el gas de quienes tengan calefacción central en su comunidad con este combustible es el fin de la tarifa regulada creada específicamente para este colectivo. La conocida como 'TUR vecinal' dejará de estar vigente también el 1 de enero. Se trata de una tarifa de último recurso, regulada por el Gobierno, que ofrece precios más bajos que el mercado libre, pero que para beneficiarse de ella los vecinos tenían que hacer una serie cambios en las instalaciones de sus viviendas, como poner medidores.

"Ahora tienen que buscar una oferta con una comercializadora en el mercado libre", recuerda Yusta, donde actualmente el precio sigue siendo más caro.

En cualquier caso, el experto recuerda que a la hora de determinar el importe final, "lo fundamental en la factura es el coste de la energía, el resto de los componentes tienen menos importancia". Los precios siguen alejados de la época anterior a la pandemia, tras la que ya empezaron a subir por el impulso de la demanda cuando se recuperó la actividad, y el segundo impulso por las tensiones con Rusia. "La clave es que el precio de mercado ha pasado de ser de unos 40 euros megavatio hora a más de 100 y eso no tiene perspectiva de bajar", augura el profesor de la Escuela de Ingeniería y Arquitectura (EINA), que viene advirtiendo que el consumidor va a tener que aprender a convivir con precios altos.

