¿Cuándo se encenderá la calefacción central en los hogares de Zaragoza?

Mediados de octubre. Un termómetro de una farmacia del paseo de la Independencia de Zaragoza marca 29 grados a las 17.00. Uno se pregunta qué ropa llevaba el año pasado a estas alturas y, desde luego, no piensa en no llevar sudadera o chaqueta y mucho menos pantalón corto. La temperatura atípica de otoño de este año (aunque ahora llega más frío) y la incertidumbre de los precios del gas marcan el inicio de la temporada del encendido de las calefacciones centrales en la ciudad.

En realidad, no es tanto el calor otoñal lo que preocupa a las comunidades de vecinos, sino la posible escalada de precios por culpa de la guerra entre Israel y Gaza, como ya ocurrió con el conflicto en Ucrania, que hizo que muchos vecinos tuvieran que incluso limitar los horarios del encendido de la calefacción para gastar menos. ¿Se repetirá la situación este año?

Miguel Ruiz, presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Aragón, asegura que, por el momento, ninguna comunidad plantea encender la calefacción central a corto plazo. "Habida cuenta de las temperaturas que hay, todavía no hemos empezado a preparar las calefacciones", dice. Lo cierto es que no existe una fecha exacta, ya que depende de cada bloque y su administrador, pero suele ser a mediados de octubre y principios de diciembre. "A estas alturas, el año pasado ya estaba encendida en muchas", expresa Ruiz.

"Todo el mundo está preocupado por los costes de la calefacción que pueda haber este año. A la gente le inquieta saber qué ocurrirá con la tarifa TUR -regulada, la más barata y que termina el 31 de diciembre- y los repartidores de costes", detalla el presidente de los administradores. Mucha gente ("menos de la que esperábamos") se acogió a ella, por lo que las comunidades quedan a la espera de si el Gobierno central propondrá alguna otra medida o mantendrá la rebaja del IVA del 5% o del 21%.

"No puedes fiarte y pactar un precio para todo el año, porque no sabemos si van a crecer los costes o no"

La TUR es una tarifa regulada disponible para cualquier consumidor conectado a las redes de gas natural con un consumo inferior a 50.000 kilovatios hora (kWh) anuales, a la que se acogen unos 2,5 millones de hogares y pymes en toda España. Fue una medida para evitar la escalada de precios del mercado libre, y las familias que se acogieron vieron cómo su factura se reducía entre 100 y 300 euros de media para las familias y unos 700 euros para las pymes. No obstante, indica Ruiz, tan solo era rentable para aquellos que no tenían que instalar un contador: "Los que ya tenían contadores se acogieron; los que tenían contadores de horas tenían que pasarlo a kilo-calorías, era una inversión y no sabían si se podía recuperar; para los que no tenían contadores, no era rentable".

¿Habrá recorte de horarios en las calefacciones centrales?

Cabe recordar que algunas comunidades de vecinos se vieron obligadas a recortar el tiempo de encendido de las calderas a causa de los precios, algunos inasumibles. En este sentido, Ruiz cree que, si los costes se mantienen como el año pasado, se repetirá la circunstancia, "aunque por ahora no se puede asegurar nada, está en el aire". "No sabemos lo que va a pasar. Algunos hogares salieron muy perjudicados del efecto de los precios del gas el año pasado", indica. Incluso, hubo algunas que no encendieron la calefacción en todo el otoño: "Era una comunidad llena de oficinas, por lo que se apañaban entre ellas con bombas de calor para no tener que enchufar la caldera", asevera.

Como consecuencia de la reducción del uso de la calefacción, Ruiz opina que la ciudadanía se ha acostumbrado a retrasar, cada vez más, el encendido de la calefacción y limitar su horario. Así, este año no ha habido tantas derramas como cuando estalló la guerra en Ucrania, y los vecinos se han mostrado más prudentes a la hora de enchufar los radiadores, aprovechando mantas, nórdicos e incluso albornoces para estar en el hogar.

Lo que está claro es que la tarifa TUR termina el 31 de diciembre y todos aquellos que se acogieron tendrán que pagar un precio mayor, al tener que salir al mercado libre que se encarece cada vez más. "Algunas comunidades nos piden contratar suministro con una operadora del mercado libre. No puedes fiarte y pactar un precio para todo el año, porque no sabemos si van a crecer los costes o no", asegura Miguel Ruiz. Queda todo en el aire, pendientes de la guerra entre Israel y Gaza, que quizá tenga un impacto directo en el precio del gas. Por ahora, "muchos bloques de vecinos han instalado ya contadores y repartidores de costes", pero muchos otros no, por temor.

En el momento de elaboración de este artículo, la tarifa TUR tiene un precio variable de 0.0438 €/kWh, frente a los 0.0799 €/kWh de la tarifa Gas y Más de Repsol, la siguiente más barata. La más costosa es la de A Tu Aire Gas, de Total Energies, con un costo de 0.0870 €/kWh.