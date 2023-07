¿Cómo es el piso más demandado en Zaragoza?

Unos 60 metros cuadrados, por más de 150.000 euros y en una buena localización. El piso más demandado en Zaragoza dista ligeramente con respecto a los que más se buscan en otras capitales de España, como Málaga, Soria o incluso Teruel. Y, además, la oferta no se adecúa a esta demanda, según revela un informe del portal inmobiliario Idealista.

Si hablamos de un perfil de comprador, en la mayoría de capitales españolas lo que se busca es un piso de unos 150.000 euros. Algo lógico ya que la mayor oferta se produce hasta ese precio en la mayoría de mercados inmobiliarios. No obstante, en Zaragoza no se aplica esta regla. Según el estudio de Idealista, con datos del primer trimestre del año, la casa más demandada en la capital aragonesa sería de entre 150.000 y 300.000 euros, pero la oferta no se ajusta.

Según los datos de este mismo portal inmobiliario, más de la mitad (53%) de la oferta en el mercado de Zaragoza son pisos de menos de 150.000 euros, mientras que la demanda en este sector es "media". Para la horquilla de entre 150.000 y 300.000 euros, la oferta es de 34,2%. Es una circunstancia en la que coinciden las inmobiliarias zaragozanas.

Para los pisos listados entre 300.000 y 480.000 euros en Zaragoza, la demanda sigue siendo "media", según Idealista, pero la oferta baja a tan solo un 9,4%. Esta misma cifra se desinfla cuando se tienen en cuenta precios más altos, como es lógico, llegando a alcanzar el 0,1% cuando se habla de viviendas de más de un millón de euros, aunque ya en estos casos la demanda es "baja".

Para Juan Manuel Lanau, director de negocio de Landa Propiedades, existen dos tipos de perfiles en el mercado. El primero de ellos serían los que buscan viviendas para invertir, un sector que cada vez pone más su punto de mira en la capital aragonesa. "Este perfil, que es muy importante, busca pisos de hasta 100.000 euros con estabilidades de a partir del 6%. Zaragoza siempre ha estado fuera del foco de los inversores no locales, pero ahora empieza a tenerlos", dice Lanau. Están detectando un nuevo foco, ya que "el mercado en Zaragoza es muy estable". "Hay poca oscilación. Tienen bastante seguridad en ese sentido y obtienen una rentabilidad de hasta el 7% en algunos casos. Estamos haciendo 4 o 5 operaciones cada mes, que son cifras ya importantes", añade.

Además de los inversores, están aquellos que buscan una primera vivienda. "Este acceso a un primer hogar se ha diluido un poco por los tipos de interés y cada vez está más difícil", asegura este experto. El cliente por antonomasia son las familias de reposición, aquellas personas que ya han vivido en una casa varios años y ahora, o bien por cuestiones de espacio o bien porque quieren algo mejor, buscan otro inmueble. "El programa sería de cuatro habitaciones, con dos baños, con garaje y ascensor", describe Juan Manuel Lanau. Además, incide en que aquella "moda" que surgió a raíz de la pandemia de buscarla con terraza, balcón o ático ha desaparecido y ahora esa demanda se ha "estabilizado".

"`Para este tipo de viviendas, estaríamos hablando de precios de entre 250.000 y 350.000 euros. A partir de ahí ya es un cliente muy superior económicamente hablando", sentencia Lanau. Así, un piso de cuatro habitaciones con buenas distribuciones "se venden con relativa facilidad".

Un piso a la venta en el barrio Romareda por 208.000 euros. Landa Propiedades

Mayores calidades

Ante un cambio de vivienda, este tipo de personas buscan "mayores calidades", una mejor ubicación o de nueva construcción o rehabilitación. Cabe resaltar que la mayoría de promociones de obra nueva suelen tener precios parecidos a la horquilla de precio mencionada anteriormente (desde los 150.000 hasta los 350.000 euros). También se pueden encontrar a la venta pisos de VPO, que han resurgido en los últimos dos años en Zaragoza tras varios años de estancamiento por su precio final. Estos, en caso de ser de una promoción nueva, se pueden encontrar por hasta unos 180.000 euros.

Normalmente, lo que más valor le da a uno de estos pisos es su ubicación. Por ejemplo, Landa Propiedades tiene a la venta un inmueble frente al colegio Romareda, en una de las zonas con mayor precio por metro cuadrado de la ciudad, por 208.000 euros en total. La vivienda, luminosa y elegante por dentro, tiene una superficie de casi 80 metros cuadrados, dos dormitorios, un baño y una plaza de garaje. Aunque la casa fue construida en 1972, el piso fue reformado en 2010, por lo que tiene buenos acabados.