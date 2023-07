Estos son los perfiles de los compradores de casas de lujo en Zaragoza

"Comienza una nueva etapa en esta fabulosa casa independiente con piscina privada y jardín sobre una parcela de 1.000 m². Vivienda moderna, luminosa y con amplias estancias, todas en una cómoda planta. Una casa única diseñada a medida, con materiales y acabados de alta gama y durabilidad". Esto se puede leer en un anuncio de venta de un chalé de lujo a la venta en Casablanca, la zona "más exclusiva" de Zaragoza según los expertos inmobiliarios, por más de 900.000 euros. Este tipo de mercado se ha reavivado gracias al auge de la obra nueva en los últimos años, ya que además es el que mejor resiste a la inflación dado el poder adquisitivo de los compradores.

Primero, cabría definir qué es lujo para la capital aragonesa, ya que no puede equipararse con otras grandes ciudades como Madrid o Barcelona. Según un informe de la aseguradora Hiscox y la consultora Catella, a nivel nacional hay más de 7.000 inmuebles de más de 3 millones de euros a la venta, lo que supone un 5% del total del mercado inmobiliario. No obstante, en Zaragoza no puede encontrarse a la venta ningún inmueble de este valor. Las inmobiliarias coinciden en que las viviendas más 'prime' -término utilizado en el mundo del ladrillo para referirse a las de verdadero lujo- se situarían en precios superiores a los 600.000 euros en la ciudad del Ebro, dependiendo mucho de la ubicación, entre otros factores.

"En lo que se conocen como viviendas 'prime', hay poco donde elegir, pero aquello que sale al mercado tiene compradores" (Juan Lanau, de Landa Propiedades)

La inmobiliaria Landa Propiedades tiene a la venta varios hogares que igualan o superan este 'price tag'. Su director de negocio, Juan Manuel Lanau, asegura que la propiedad más cara que han llegado a vender era de 1.500.000 euros. Una cantidad muy considerable teniendo en cuenta que se trata de la capital aragonesa, pero lejos de lo que se podría encontrar en el mercado de lujo de Madrid, Barcelona o Málaga, por ejemplo, donde hay mucha más oferta y demanda y precios que superan los tres millones.

El interior del chalé a la venta en Casablanca por 910.000 euros. Landa Propiedades

Un chalé de Landa Propiedades a la venta en Casablanca por 910.000 euros. Landa Propiedades

El interés está siempre ahí, asegura Lanau, pero principalmente a que en Zaragoza es un mercado "con no muchos compradores y una muy escasa oferta". "En lo que se conocen como viviendas 'prime', hay poco donde elegir, pero aquello que sale al mercado tiene compradores", especifica. El problema son aquellas propiedades que se ponen a la venta en ubicaciones lejanas al centro o no tan buenas, por lo que pierde ese valor añadido que las convierte en lujosas.

Por otra parte, algunas como Garlan Selection rebajan ese precio mínimo en las viviendas exclusivas. "Podrían considerarse de 'alto standing' los pisos de más de 350.000 euros. El siguiente nivel serían los chalés, superiores a 700.000 euros, pero no es que haya muchos", explica una de sus agentes, Gloria Roche. Para localizar estos últimos, el distrito de Casablanca sería la zona ideal, según coinciden los expertos. "También hay alguno en el paseo de la Constitución", añade.

El último piso de lujo que esta inmobiliaria vendió fue por 700.000 euros en el paseo de Sagasta. Por otro lado, la última operación de esta entidad de Landa Propiedades, en cambio, fue la venta de una parcela de 1.600 metros cuadrados que contenía un chalé de 500 m2 y que se vendió por 1.200.000 euros. En lo que respecta a chalés, los que más interés despiertan son los de obra nueva.

Un ejemplo del interés que despiertan los pisos de lujo lo pudo comprobar la citada inmobiliaria. Garlan se encargó de comercializar los pisos que se están construyendo frente al renovado parque Pignatelli, hechos por Aedas Homes. "Desde que lanzamos los precios, en dos meses ya estaban prácticamente todos reservados. De hecho, los primeros que se vendieron fueron los más caros", especifica Roche.

Desde la promotora nacional afirman que esto sucedió: "los más costosos se vendieron muy rápido. Eran las centradas, de 4 dormitorios en planta alta. Las de mayor superficie". Aunque no se trataba de una promoción de lujo, salió a la venta por precios desde 326.000 euros. "Es una promoción de altas calidades y sostenibles con aerotermia, suelo radiante y refrescante, etc. y en una ubicación excelente de la ciudad", dicen desde Aedas Homes. Además, redujeron la densidad de viviendas para hacer espacios más amplios y menos número de inmuebles. Actualmente, quedan tres bajos con jardín con precios a partir de 510.000 euros.

Vivienda de lujo a la venta en la calle de León XIII por 890.000 euros. Landa Propiedades

Son tres viviendas de tres y cuatro dormitorios con dos baños y hasta 118 metros cuadrados útiles en uno de los inmuebles -los otros dos, 97 m2 útiles-. Estas mismas fuentes confirman que la entrega de llaves será, previsiblemente, el primer trimestre de 2024, y las obras actualmente están en un estado "muy avanzado".

Otra promoción que tuvo gran atractivo cuando salió a la venta fue la que Brial proyecta en Montecanal: Unique Residencial. Serán 16 viviendas exclusivas con una pista de pádel, una piscina con spa, terrazas de hasta 140 metros cuadrados... Y precios que parten desde más del medio millón de euros y llegan hasta los 800.000. La inmobiliaria expresó a HERALDO al momento de salir las casas a la venta que la promoción "estaba gustando mucho".

El perfil del comprador

Desde Garlan Selection explican que los interesados van desde notarios a ingenieros. "Estos últimos son especialmente metódicos con las calidades. Son el principal cliente de los pisos de lujo", desarrolla la agente inmobiliaria. También hay ejecutivos e inversionistas, pero en ese caso en inmuebles menores a 300.000 euros.

Ambos expertos coinciden en que el comprador medio de pisos de lujo es un hombre de entre 40 y 60 años. Para Lanau, la mayoría son empresarios, aunque ahora su inmobiliaria ha detectado un nuevo nicho: "el de gente que va a multinacionales y vienen de otras localidades donde los precios son mucho más altos y hay más oferta de mercado de lujo". De hecho, afirma que este tipo de inmuebles se adquieren enseguida porque saben que hay poca oferta y que si no lo compran ahora igual se lo pierden.

Uno de los dormitorios de ejemplo de las viviendas de Aedas Homes, en el parque Pignatelli. Aedas Homes

Roche dice que estas personas "buscan mucha obra nueva". "Hace dos o tres años que no se hacían tantas promociones y ahora que han vuelto a hacerse tienen mucho interés. Se vende lo más caro lo primero", asegura.

¿Por qué zonas se reparten las casas exclusivas?

Lanau expresa que la zona más 'prime' de la ciudad para los unifamiliares de lujo es Casablanca. No obstante, cuando se habla de plurifamiliares, reconoce que hay edificios "emblemáticos" que le dan mucho valor a la vivienda. Por ejemplo, en la plaza de Santa Engracia. "También en Cesáreo Alierta, el 9 y el 11, en paseo de la Constitución, en la plaza de los Sitios, en Gran Vía esquina con Sagasta o en plaza Aragón", añade este experto inmobiliario. Otras zonas, como Independencia, asegura que "han perdido caché".

Lo que más se suele buscar en los pisos de lujo es la "comodidad". "Una vivienda de solo dos plantas es mejor que una con muchísimas plantas", manifiesta el director de negocio de Landa Propiedades. "Lo ideal es de una planta, en una parcela de 1.000 m2, y un piso de 300 metros cuadrados. De tamaño plurifamiliar, lo más pequeño suele ser de 150 metros cuadrados y lo más grande un poco más de 200 m2. De 3 o 4 dormitorios, dos baños, salón de unos 60 metros cuadrados...", precisa.