Paro bajo mínimos, ¿quién sigue sin trabajo?: "A veces simplemente es por no tener coche para ir a un polígono"

Las últimas estadísticas de empleo certifican que el paro ha bajado a niveles que no se veían desde antes de la anterior crisis económica en 2008. Aragón se encuentra en mínimos en número de desempleados con los 55.900 que ha recogido la última Encuesta de Población Activa (EPA) del segundo trimestre (abril-junio) o los 52.876 parados que había inscritos en las oficinas de empleo en el sexto mes del año. En la comunidad, la tasa de paro se sitúa en el 8,59%, frente al 11,6% en España y rozando el límite que se considera en teoría de 'pleno empleo' en el caso de los hombres, con un 5,74%. ¿Quién sigue teniendo complicado encontrar trabajo en un escenario así y qué asignaturas quedan pendientes?

La comunidad, que llegó a superar los 100.000 parados tras el pinchazo de la burbuja inmobiliaria, se coloca en junio con la sexta tasa de paro más baja del país, solo superada por País Vasco (7,13%), Baleares (7,15%), La Rioja (7,46%), Cantabria (8,12%) y Cataluña (8,44%).

"Hay empleo de logística, para hacer inventario en almacenes o de carretillero", cuenta Yuleth Saray Pedroso, de 47 años, una de las personas sin empleo que salían este jueves, en el que se conocía el récord de paro, de una oficina de empleo del centro de Zaragoza. Solo lleva tres meses en España desde que llegó de Cuba y ya ha terminado algunas formaciones como la de carretillera, aunque le falta todavía cumplir con el papeleo necesario para "homologar los títulos" que trae de su país. "Me da lo mismo cualquier trabajo", afirma, pero necesita acreditar sus estudios, incluidos los de inglés. "Me falta el certificado de título terminado", explica, que tiene que conseguirlo en su país.

De las ofertas que no ha podido aceptar hay algunas en el sector industrial en las que "hacía falta carnet de conducir y coche", algo que ella todavía no tiene.

Ofertas sin cubrir: se buscan trabajadores en Aragón

En las empresas de trabajo temporal destacan que este es uno de los requisitos que en ocasiones falta a los candidatos que no encuentran trabajo en un momento como el actual. "A veces simplemente es por no tener coche para ir a un polígono", reconoce Cristina Lacal, directora de selección directa de Adecco en Aragón. Otras veces no pueden optar a determinados puestos por las dificultades para conciliar vida laboral y familiar, que hace a algunos candidatos tener que rechazar ofertas porque "reclaman turnos rotativos y no pueden trabajar a turnos por conciliación". Puede fallar también la formación que exige el puesto y los idiomas.

"Es un buen dato de paro", destaca Lacal sobre la última EPA, pero desde la empresa de selección de trabajo temporal tratan de "fomentar esa reducción del paro" todavía más porque existe una brecha entre empresas que buscan trabajadores y los que quedan en las listas del desempleo. Así, intentan "adecuar a las personas a las ofertas que más se están demandando para capacitarlas y que puedan adaptarse". Si no se consigue, la única vía es captar candidatos que están en activo en otras empresas. A ello se une que hay "muchos puestos de especialistas en los que se demanda un perfil que hay que crear".

Lacal reconoce que en momentos como el actual a veces "cuanto más bajo es el paro, más difícil es cubrir un puesto". Se reduce el número de candidatos entre los que pueden elegir las empresas. Esto explica que aún quedando parados en las listas del desempleo las empresas siguen hablando de problemas para cubrir vacantes. Entre los sectores con más dificultades para conseguir trabajadores cualificados figura el transporte, la construcción, la tecnología o perfiles comerciales. La patronal CEOE Aragón ha preparado un informe en el que calcula que hay hasta 15.324 puestos de entre 68 ocupaciones diferentes que resultan muy difíciles de cubrir. El 57,8% requieren formación profesional y certificados de profesionalidad. Faltan oficios como fontaneros, carpinteros, soldadores, albañiles y conductores de camión.

La hostelería figura en la lista de sectores que demandan personal y más en estas fechas, de ahí que los desempleados con experiencia tengan más esperanzas en que su paso por la inactividad sea corto. "Espero no estar mucho en el paro", dice Mª del Mar López, camarera zaragozana de 43 años y con dos hijos a su cargo, que se ha quedado por primera vez sin trabajo. Está todavía de vacaciones de su último empleo y acude a la citada oficina de empleo a cumplir con la documentación necesaria. De camino había empezado ya a buscar otro puesto. "Esta mañana ya he dejado algún currículum", asegura. Lleva más de 20 años trabajando en la hostelería y se muestra dispuesta a cambiar si fuera necesario. "Trabajadora soy, si me sale en una empresa de otro sector me adapto".

Entre los datos positivos figura que crece la ocupación y la tasa de actividad, al igual que los contratos estables, fruto de los cambios de la última reforma laboral. Los asalariados con contrato indefinido han aumentado en 33.000 en Aragón.

Las sombras de la EPA de récord: mujeres y jóvenes

Sin embargo, no todo son luces en la estadística de empleo, como suele ser habitual. El mercado laboral sigue penalizando a mujeres y jóvenes pese a que el paro se encuentre en un nivel tan bajo. Del total de 55.900 parados, 36.200 eran mujeres (el 11,75%) y 19.700 hombres (5,75%).

En el segundo trimestre del año hay 2.900 desempleadas más, mientras 4.800 hombres encontraron empleo. En el caso de las mujeres extranjeras, la tasa de paro "se dispara hasta el del 24,84%", alerta UGT Aragón, pese a recalcar que los datos de empleo son "positivos". La organización sindical plantea contar con servicios públicos "suficientes" que permitan la conciliación laboral y familiar de todos.

En el caso de los jóvenes (entre 16 y 24 años) la tasa de paro más que triplica la media por edades. Esta se situaba en el segundo trimestre de 2023 en el 27,83%, similar al 27,95% de media en España.

Desde la patronal Cepyme Aragón alertan sobre el elevado paro entre los jóvenes y han pedido "prudencia" ya que consideran que gran parte del empleo que se ha creado en este segundo trimestre es estacional, ligado a contratos para Semana Santa y el inicio de verano. La organización empresarial muestra preocupación por la caída del empleo en la construcción (25,92%) con 10.600 trabajadores menos, aunque reconoce que es una "buena noticia" que la industria consiga crear 8.400 trabajos, un 7,99%.

Desde los sindicatos se recuerda otra asignatura pendiente, la del paro de larga duración. "Uno de cada tres desempleados lleva dos o más años en esta situación", han recordado desde UGT.

Por su parte, desde le sindicato USO apuestan por la "reindustrialización del país, por atraer inversiones industriales y retener las que ya tenemos" como prioridad para el próximo Gobierno, defiende Joaquín Pérez, secretario general de la organización sindical.

