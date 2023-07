La patronal prevé 26.000 nuevos contratos en Aragón este año de los que 15.300 podrían quedar vacantes

Las empresas aragonesas requerirán 26.147 nuevas contrataciones en el próximo semestre para 75 ocupaciones distintas. Así lo ha comunicado CEOE Aragón al dar a conocer los resultados de una encuesta en la que han participado 408 empresas de la Comunidad durante junio y julio. Un 71,6% de los encuestados prevé la necesidad de nuevos empleados en los meses siguientes.

Sin embargo, han advertido que hasta 15.324 puestos de entre 68 ocupaciones diferentes resultan muy difíciles de cubrir. Rosa García, técnica de relaciones laborales de CEOE Aragón, lo ha achacado a la “necesidad de nuestras empresas de encontrar perfiles profesionales”. Jesús Arnau, director general de CEOE Aragón, ha señalado la demanda de profesiones STEM (de las siglas inglesas ‘science’, ‘technology’, ‘engineering’ y ‘mathematics’; ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas en español) sin cubrir en la Comunidad.

La agroindustria suma el 64,4% de las contrataciones esperadas. Por departamentos, el 49,9% de las contrataciones se prevén el producción, montaje y mantenimiento, el 10,4% en ingeniería e I+D+i, el 9,6% en logística, compras y aprovisionamientos, y un 9,3% tanto en el área de administración como en la de comercialización, márquetin y ventas. En cuanto a la formación para acceder a los empleos, el 57,8% requieren formación profesional y certificados de profesionalidad, el 16,63% van a titulados de grado o máster universitario y para un 21,1% es suficiente con los estudios obligatorios.

Encuesta de población activa

CEOE Aragón también ha analizado la más reciente Encuesta de Población Activa (EPA). José María García, director de la línea de investigación de CEOE Aragón, ha asegurado que es “un dato que tenemos que calificar como bueno”, aunque ha destacado que Aragón se encuentra por debajo de la media nacional en incremento de ocupación laboral: un 0,58% frente un 2,95%. Ha afirmado que se trata de una tendencia que se ha mantenido los últimos años: “El mercado laboral aragonés no crece con la suficiente fuerza”. Aún así, los datos muestran que tanto la Comunidad como el país ya están por encima del nivel precovid.

No ocurre lo mismo con la evolución de población activa, en la cual Aragón no alcanza los valores de 2019. La EPA también muestra que Aragón ocupa el sexto lugar entre las comunidades autónomas con menor tasa de paro; no obstante, en CEOE Aragón lo atribuyen a la reducción del mercado laboral y no tanto a la subida del empleo.