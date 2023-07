Zaragozanos a la caza de ventiladores: "Hemos vendido ya tantos aires acondicionados como el verano pasado"

'Quería un ventilador'. Esta es la frase más repetida en las tiendas de electrodomésticos de Zaragoza estos días que notan el repunte de ventas ante las primeras jornadas con temperaturas que han saltado de los 40 grados. Desde los tradicionales aparatos de mesa, pasando por los verticales de torre, los climatizadores o los 'pingüinos', las posibilidades de refrescarse dependen, como en todo, del presupuesto que se pueda permitir cada familia.

Los establecimientos coinciden en que registraron un repunte a principios de año entre quienes buscaban un aparato de aire acondicionado, que requiere instalación y un desembolso mayor. "Este año la campaña empezó muy fuerte en marzo, que fue un mes tremendo porque ya hubo días que hizo calor. Entonces hubo gente que ya se lanzó y se vendió mucho aire acondicionado", ha explicado Antonio Tornos, presidente de la Federación de Empresarios de Comercio y Servicios de Zaragoza (ECOS).

"Ya vendimos entre marzo y abril casi tantos aires acondicionados como el verano pasado", calcula el también empresario del sector, al frente de la tienda que lleva su apellido en el barrio de Las Delicias.

"Estamos notando que este año la gente compró mucho aire acondicionado creyendo que íbamos a tener el mismo calor que el pasado, pero luego en mayo refrescó, se paró la venta y ahora ha vuelto", añade Olga Rodríguez, de Almacenes Paymar, en el Coso zaragozano. "La gente se adelantó para estar ahora en julio la primera", indica.

Adelanto para tener bomba de calor por temor al gas

En este adelanto coinciden los instaladores. "En cuanto al año pasado estamos teniendo una demanda de un 40% más de instalación de aparatos de aire acondicionado", calcula Santiago Magallón presidente de Apefonca Zaragoza, la Asociación Provincial Empresarial de Fontanería, Calefacción, Gas y Afines. "Recomendamos que los presupuestos comiencen en abril", aconseja.

El instalador comenta que ha habido personas que "ya en enero solicitaron presupuestos y se han instalado aires con bomba de calor para hacer uso tanto del frío como del calor por miedo a cortes de gas por la guerra de Ucrania". Se trataba de casos en los que en su comunidad "les han recortado horas de calefacción central y han decidido tirar de la bomba de calor" como apoyo.

Además, cree que contribuye a esta mayor previsión que "el cliente se está concienciando de que no es algo estacional". Pese a ello, estima que en esta semana "todos los días recibimos entre 15 y 20 llamadas para solicitar presupuestos de aires acondicionados".

Quienes tomen la decisión ahora pueden encontrar problemas para conseguir un instalador habilitado que tenga hueco en las próximas semanas. "En las fechas que estamos, el que no lo haya contratado entre abril y junio, hasta septiembre difícil que se le instale, debido también a la falta de personal cualificado que arrastra el sector", detalla. Ya no se registran los problemas de escasez de abastecimiento que se dieron a la salida del parón tras la pandemia de covid-19, pero sí se buscan personas para trabajar en el sector de la climatización. Se necesita además que cuenten con un carnet específico de instalador habilitado.

Ventiladores en Electrodomésticos Tornos, en Zaragoza. H. A.

"Afortunadamente hay producto, está entrando producto", coincide Tornos, después de superarse la rotura de 'stocks' que dejaron en las fábricas los confinamientos por la crisis sanitaria. Incluso cree que aún se está a tiempo para instalar el aire acondicionado antes de que termine el verano y se puede conseguir en el plazo de "una semana", en algunos casos.

En estos días, quienes llegan a los establecimientos buscan en su mayoría aparatos para reforzar lo que ya tienen en casa. "Desde el viernes ha sido la locura", asegura Tornos. Este martes a media mañana calcula que había pasado ya una docena de personas a comprar un ventilador. El detonante cree que ha sido que para muchos ha resultado más difícil dormir.

"El problema del calor no es el diurno sino el calor nocturno", afirma, ante las noches de temperaturas por encima de los 20 grados. "Si la temperatura no baja por la noche, por la mañana no se ventila la casa y las personas como estemos un par de noches sin dormir nos volvemos locos", señala sobre la desazón que produce pensar en encadenar más días sin descansar.

Opciones según el bolsillo

"Queríamos un ventilador", dice Beatriz Gracia al entrar con sus dos hijas a Almacenes Paymar del Coso este jueves. Venía con una idea clara, comprar un ventilador de torre y hacia ellos ha ido directa. "Tenemos aire acondicionado en casa, pero nos va mal para la salud", explica, por provocarles problemas como rinitis. Tiene un ventilador de mesa en el trastero, pero "hace mucho ruido", así que iba a probar con un modelo diferente que le habían dicho era más silencioso. "Van todos más o menos al mismo precio", cuenta. En su caso, 48 euros. Vive por la zona y suele comprar en el comercio de proximidad.

Basilio Sebastián y José Antonio Aldrey compran un ventilador en la tienda Almacenes Paymar de Zaragoza. H. A.

En el mismo establecimiento, Basilio Sebastián no quería saber nada de los ventiladores tradicionales. "Si hace calor echa el aire caliente", recuerda. Vive también en la zona en un estudio en un piso alto, "con muchas ventanas al sol" y a la vista de que el calor asfixiante ya está aquí, se ha pasado por la tienda a comprar algo más refrescante. Con José Antonio Aldrey, otro vecino que le ha acompañado, miraban los climatizadores expuestos en el amplio establecimiento. Se trataba de modelos que funcionan con agua y refrescan algo el ambiente. Oscilaban entre los 100 y los 150 euros.

El salto tecnológico siguiente era a un aire acondicionado portátil o 'pingüino' que suponía triplicar el precio. Este se salía del presupuesto. "Soy jubilado y pago alquiler, si compro uno de 400 euros, ¿de qué vivo?", se sincera. Su amigo coincidía en que la diferencia de precio requería ya un esfuerzo considerable. "Yo he tenido ventilador y te pone mal la cabeza, coges un mareo fino", asegura. "En mi habitación todavía se está bien", dice.

Al otro lado del establecimiento Olga Rodríguez ha preparado el pedido. "Cuando viene una ola de calor la gente compra algo rápido como ventiladores de pie, de torre, climatizadores y aires portátiles que no necesitan instalación, solo la salida de tubo", apunta la vendedora, que augura que aún quedan muchos aparatos por vender. "Todavía no ha hecho calor. Como venga una ola de diez días...".

