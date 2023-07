Alerta máxima en Aragón por temperaturas de récord que se prevé que alcancen los 46 grados

El pico de la ola de calor que vive España se traslada este martes con fuerza a Aragón con temperaturas extremas que se prevé que lleguen a los 46 grados en poblaciones como Alagón, Pinseque y Utebo. En Zaragoza, los termómetros alcanzarán los 44 grados, de acuerdo con las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en la Comunidad. Pero si el viento zagüeño, un aire muy seco que viene del oeste, entra en las horas centrales del día más sofocantes se puede producir un subidón térmico y superar el récord de los 45,5 oC que se marcó en el aeropuerto el 7 de julio de 2015, el mayor valor registrado en un mes de julio en toda la serie histórica desde 1951.

La alerta es máxima en la Comunidad, que este lunes activó el Plan Territorial de Protección Civil (Platear) ante los avisos de calor abrasador. Ribera del Ebro y Bajo Aragón se van a llevar la peor parte. Las Cinco Villas, la Ibérica zaragozana y Albarracín y Jiloca no se van a quedar atrás con los mercurios que subirán hasta los 41 oC. Además, el riesgo de incendio es alto en las provincias de Zaragoza, Teruel y el sur de Huesca.

La Consejería de Sanidad recomienda extremar las medidas y recuerda la importancia de proteger a la población vulnerable, como las personas mayores. La Dirección General de Salud Pública activó el pasado mes de mayo el ‘Plan de acción para la prevención de los efectos de las temperaturas extremas sobre la salud en Aragón’, que, entre otros aspectos, incide en la vigilancia semanal de la mortalidad.

En lo que va de verano, el Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (Momo) del Instituto de Salud Carlos III (dependiente del Ministerio de Sanidad) ha observado cinco fallecimientos en Aragón atribuibles al calor, cuatro de ellos personas de más de 85 años. Cuatro de estas muertes se produjeron coincidiendo con la primera ola de calor a finales del pasado junio.

Estos episodios de temperaturas extremas muy altas pueden tener consecuencias sobre la salud de la población. Las autoridades sanitarias piden prestar especial atención a los más vulnerables: personas mayores, menores y quienes tienen patologías crónicas (con problemas cardiovasculares, respiratorios…). A todos estos colectivos se recomienda adoptar las medidas de precaución adecuadas para minimizar los riesgos. La consejera de Sanidad en funciones, Sira Repollés, recordó que "siempre que hay alerta, los servicios de Salud Pública se ponen en contacto con aquellas instituciones que son más adecuadas para poner las medidas de prevención necesarias para evitar los golpes de calor".

Las jornadas que como las de este martes registran temperaturas más elevadas se emite una alerta de riesgo para la salud, que pone en aviso a los equipos directivos y coordinadores de los centros sanitarios de la Comunidad, "para que se contemplen las medidas incluidas en el plan", adelantó Javier Marzo, director de Atención Primaria y Hospitales del Salud. Se presta especial atención a las residencias y a la población vulnerable. "Cuando se prevén temperaturas que superan el umbral se activan las alertas para la salud, los centros extreman la precaución y son proactivos, sobre todo en el entorno de los vulnerables", de cara a comprobar que los ancianos están hidratados o que las condiciones de las residencias, por ejemplo, son adecuadas para minimizar el calor ambiental.

Un grupo de turistas, este lunes, en la plaza del Pilar de Zaragoza a primera hora de la tarde Toni Galan

El plan de intervención para prevenir el efecto de las altas temperaturas en la salud incluye actuaciones de preparación ante una posible ola de calor y aquellas que se llevan a cabo en respuesta ante una situación extraordinaria que exija fortalecer la capacidad de respuesta de los servicios asistenciales y sociales. Dada la especial afectación en mayores de 65 años y especialmente con problemas sociales (aislamiento) y de salud (enfermedades crónicas), es imprescindible hacer hincapié en todos los servicios que los atiendan.

El sábado vuelven los 40 grados

De momento, la localidad zaragozana de Quinto se convirtió este lunes en el municipio aragonés con la mayor temperatura, 38,4 oC, según los datos de la Aemet. La medalla de plata se la llevaron las turolenses de Calamocha y Bello, con 38,1 oC, mientras en la estación de Valdespartera de Zaragoza se registró la tercera máxima, 37,6 oC. A solo una décima se quedó Leciñena, con 37,5 oC.

"La situación que se produce este martes recuerda mucho a la de julio de 2015 cuando se marcó el actual récord en el aeropuerto de Zaragoza. Es un día muy especial en el que hay una confluencia de vientos", explicó Rafael Requena, delegado de Aemet en Aragón.

Rafael Requena: "Nos espera una semana de mucho calor, ha llegado para quedarse, y el sábado se volverán a alcanzar los 40 grados, aunque siempre hay un margen de incertidumbre a tantos días vista"

Del sureste sopla un aire de bochorno por el valle del Ebro que disparará los mercurios. Requena apuntó que si, tal como esperan, cuando el sofoco es mayor «entra el viento zagüeño, que viene del oeste muy cálido y muy seco, se puede producir un subidón de dos o tres grados» y superarse los 45,5 grados. Ya por la medianoche entrará en escena el cierzo procedente de Navarra, "el ventilador natural" de la Comunidad, como se refirió a él Requena, que hará que el miércoles desciendan las temperaturas, sobre todo en el valle del Ebro, a unas máximas de entre 35 y 36 grados.

"Nos espera una semana de mucho calor, ha llegado para quedarse, y el sábado se volverán a alcanzar los 40 grados si se cumplen los pronósticos, aunque siempre hay un margen de incertidumbre a tantos días vista", resumió Requena de cara al fin de semana.

Las noches tropicales, esas en las que el mercurio no cae de los 20 grados, también se han instalado en la Comunidad. Cerca de una veintena de los municipios de los que facilita datos la Aemet no bajaron de este registro la madrugada del domingo al lunes. Todo apunta a que el cierzo impedirá por ahora esas noches tórridas en las que el termómetro no desciende de los 25 grados.