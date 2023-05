Cómo puede una persona declararse 'en quiebra' y conseguir el perdón de sus deudas

Las situaciones de crisis pueden terminar por poner contra las cuerdas a muchas personas. Las deudas que se arrastran de créditos impagados o negocios fallidos llega un punto en que resultan inasumibles. Existe una vía en los juzgados para 'declararse en quiebra', la solicitud del concurso de acreedores de persona física. Se trata de un procedimiento incluido en la ley concursal, que ha ido modificándose hasta ofrecer la posibilidad de pedir el 'perdón' de las deudas con la llamada segunda oportunidad.

Este jueves y viernes se celebra en Zaragoza un encuentro en el que magistrados y abogados analizan los problemas y novedades de este tipo de procesos, los que más han aumentado en los últimos años. La sección de Derecho Mercantil y Concursal junto con la Comisión de Formación del Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza organiza el I Foro Monográfico de Concurso de Persona Física.

189 personas 'concursadas'

En Aragón se han declarado 226 concursos de acreedores en el primer trimestre del año, de los que la mayoría (189) fueron de persona física y el resto (37) de empresas, según la última estadística del Colegio de Registradores.

Se trata de casos en los que el deudor ya no tiene bienes para responder ante sus acreedores, como ha ocurrido en 141 de los presentados de enero a marzo de este año, que se han tramitado como concursos 'sin masa'. En algunos supuestos ya le fueron embargados en algún proceso previo porque tuvo un negocio fallido.

"Llegan casos de sobreendeudamiento, de insolvencia por ludopatías o por ser avalista", añade a la lista de ejemplos Irene Romea, presidenta de la sección de derecho Mercantil y Concursal del Colegio de Abogados de Zaragoza que organiza el citado foro.

La abogada, especializada en este tipo de procesos, reconoce que el incremento de concursos de persona física ha sido "exponencial" en los últimos años. "Hasta ahora no se ha usado porque la gente no sabía que existía", afirma, sobre la posibilidad del 'perdón' de las deudas. Esta se reguló dentro de la legislación concursal en 2015. "A raíz del covid se vino utilizando más", ha señalado, siendo frecuentes las sentencias sobre el 'perdón' de deudas de consumidores y autónomos.

Sin embargo, también ha habido modificaciones, como la de septiembre del año pasado, que han endurecido algunos requisitos.

Las claves del proceso

Romea explica que puede acogerse a este procedimiento "cualquier persona que haya tenido un sobreendeudamiento por una causa justificada".

Necesita abogado y procurador ya que durante las distintas fases se debe presentar una "documentación exhaustiva" de la situación que atraviesa la persona, afirma la abogada.

Entre los cambios que se han producido en los últimos años y que benefician al deudor que acude al concurso y que dentro de él pide la segunda oportunidad, Romea destaca la "posibilidad de presentar el concurso sin liquidación de la vivienda habitual". La ley habría incluido una medida que ya tomaban los juzgados. Pese a ello, Romea recalca que "esa deuda hipotecaria no se perdona" y se tendrá que seguir pagando.

Desde la ley 16/2022, de 5 de septiembre, que supuso la reforma del texto refundido de la Ley Concursal, la solicitud de la segunda oportunidad dentro de este proceso se considera un derecho y no un beneficio. "Con la modficación del texto refundido se ha pasado de llamarbe Bepi (beneficio de la exoneración del pasivo insatisfecho) a solo EPI, apunta Miguel Ángel Palazón, otro de los abogados que organizan el encuentro y miembro de la Junta del citado colegio profesional.

Un paso que Romea considera positivo porque es visto como un "derecho personal" ya que "tiene unas consecuencias sociales innegables". Piensa en la "persona arruinada que no puede pagar nada", el cambio de vida que le supone quitarse la mochila de deudas. Esto no significa que se conceda a todas las que lo piden.

Cambios que hacen más difícil conseguir la segunda oportunidad

Palazón advierte de que "los requisitos para obtener esta segunda oportunidad se ha convertido en más severos", tras la última reforma. El principal ha sido que se han fijado límites de deuda con las Administraciones Públicas que se puede perdonar. Hasta el año pasado, en los juzgados "se podía conseguir la exoneración de créditos públicos con carácter general", afirma el abogado zaragozano.

Ahora, tras la modificación, que algunos juristas consideran que se ha excedido y no debería aplicarse, "lo único que se puede conseguir exonerar es 10.000 euros de deuda de Seguridad Social y 10.000 de la Agencia Tributaria". Añade otro matiz, que "en la ley no se establece que se pueda perdonar el resto de créditos públicos, con otra administración, por lo que no se pueden exonerar".

Otra cuestión que se estudia ahora con más detenimiento es la razón que llevó al solicitante a llenarse de duedas. Romea aconseja que se "justifique bien la causa del sobreendeudamiento" para que sea concedida la segunda oportunidad. "Hay que justificar que no te sobreendeudaste alegremente, por ejemplo, para pagar unas vacaciones", pone como ejemplo.

Palazón considera positivo que se concentren todos estos casos en los juzgados mercantiles, aunque suponga más sobrecarga de trabajo en ellos. El plazo para resolver este tipo de casos en Zaragoza ronda los tres meses, según los abogados. Este tiempo podría ser mayor a partir de ahora si se prolonga la recién convocada huelga de funcionarios de Justicia.

Todas estas cuestiones serán analizadas en el citado foro concursal. "La problemática de un cambio de ley tan radical es que da lugar a muchas interpretaciones jurisprudenciales", apunta Romea, que destaca la importancia de unir en un encuentro a abogados y jueces para poner sobre la mesa las dudas que surgen en la práctica.

Entre los ponentes que acuden a la sede del colegio se encuentra en la jornada inaugural de esta tarde el magistrado del Juzgado de Primera Instancia 6 de Lérida, Eduardo María Enrech Larrea y este viernes intervendrá la magistrada del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 3 de Huesca, Marina Beatriz Rodríguez Baudach; el magistrado de la Sala Primera del Tribunal Supremo, el aragonés Ignacio Sancho Gargallo y el titular del juzgado de lo Mercantil nº 1 de Zaragoza, Juan Pablo Rincón Herrando.

El foro tiene lugar este jueves, 25 de mayo de 2023, a partir de las 17.00 y el viernes 26 de mayo a partir de las 10.00 en el Salón Carlos Carnicer del colegio de abogados.

