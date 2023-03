José Mª Fernández Seijo: "Vamos a tener más desahucios de alquileres que de hipotecados"

José María Fernández Seijo (Madrid, 1965), magistrado con plaza en los juzgados en Barcelona, y lazos familiares en Huesca, donde pasó buena parte de su infancia, fue casi un héroe durante la crisis anterior por poner en cuestión la normativa de los desahucios, que se multiplicaron tras el pinchazo de la burbuja inmobiliaria en 2008 y las cláusulas suelo. Entonces acudió al Tribunal de Justicia de la Unión Europea a preguntar por la compatibilidad de la ley hipotecaria española de la época con el derecho comunitario, a raíz de un caso que llegó a su juzgado. Logró que se suspendieran cientos de procesos en los que se ocultaban cláusulas abusivas.

En 2013, uno de los años más duros de la crisis, recibió la Estrella de Europa, galardón que concede el Ayuntamiento de Zaragoza, por su labor para "dar esperanza a los miles de personas que sufren los desahucios", según dijo el entonces alcalde de la ciudad, Juan Alberto Belloch, también magistrado, ahora jubilado.

Seijo, al frente del juzgado de lo Mercantil número 11 de Barcelona, ha participado en varias ocasiones en encuentros sobre derecho concursal en la capital aragonesa, el último, la pasada semana organizado por la Unión de Profesionales y Autónomos (UPTA) en Aragón y la Cámara de Comercio, con la colaboración del Consistorio de la ciudad.

¿Se ha aprendido de la anterior crisis tras las cláusulas suelo y otras malas prácticas bancarias?

Están terminándose de limpiar los préstamos hipotecarios firmados entre 1998 y 2008, pero sigue habiendo muchos en los juzgados. En ciudades como Barcelona se acumulan todavía cerca de 4.000 demandas que están sin registrar. Eso para un ciudadano que pidió un préstamo en el año 2006 o 2007 y que en el 2023 todavía no sepa cuándo le van a devolver ni cuánto por esas cláusulas abusivas es un desastre.

¿La subida del euríbor puede aumentar el número de casos de desahucios en esta crisis como ocurrió en la anterior?

La subida del euríbor va a afectar sobre todo a las cláusulas de revisión de los préstamos. Durante los años que hemos tenido los tipos de interés bajos, nadie se leía las cláusulas porque iba pagando. Ahora hay muchas fórmulas de interés creciente, cosas que se han firmado que están coleando y que normalmente en periodo de crisis, como la gente tiene dificultades paga pagar, revisa las escrituras y se da cuenta de que a lo mejor ha pagado más de la cuenta.

¿Se puede repetir la situación vivida entonces o se han protegido más en la pandemia de covid-19 con las moratorias aprobadas por el Gobierno?

Como consecuencia del covid y de la crisis de 2008 lo que hay ahora es más sensibilidad de los servicios sociales, menos riesgo de que la gente quede en la calle. La mayoría de los desahucios solo se hacen si el ocupante tiene una alternativa. El problema está más que en los préstamos hipotecarios, en los alquileres. En las ciudades grandes las rentas de alquiler son tan altas que la gente no las puede pagar. Vamos a tener más desahucios de alquileres que de hipotecados. La gente lo está pasando mal. Ahora, como consecuencia de la última crisis se ha detectado que hay gente que está trabajando, que está ganando un sueldo, pero es tan bajo que no le permite sobrevivir.

Los llamados "trabajadores pobres".

Los que están por debajo del umbral de la pobreza. Eso genera muchos problemas jurídicos pero también mucho malestar social.

Ha venido a Zaragoza a hablar de la última reforma concursal. ¿Por qué ha habido que reformar incontables veces la ley desde que se aprobó en 2004?

En el caso español es que estuvimos casi 100 años sin reformas, desde 1921 al 2004. Las leyes de insolvencia están vinculadas a las crisis económicas. Ha ocurrido en todos los países de nuestro entorno. La ley española se aprobó en un periodo de bonanza económica y cuando llegó la crisis de 2008 se tuvieron que hacer ajustes y ahora lo que ocurre es que desde hace unos años la Unión Europea (UE) se ha dado cuenta de que debe haber una norma europea de insolvencias. Cada país tiene sus leyes y eso es un desastre, y está buscando armonizarlas. Esta última reforma busca incorporar los objetivos de las normativas comunitarias, que están pensando más en reestructurar las deudas, en que puedas llegar a un acuerdo con tus acreedores y no en liquidar tu patrimonio.

No se produjo la avalancha de concursos de empresas que se esperaba tras el fin de la moratoria en la pandemia. ¿Se puede dar con el actual empeoramiento del crecimiento de la economía?

La moratoria finalizó el 30 de junio del año pasado y se hizo coincidir con el inicio de la reforma que adapta la normativa española a las directivas comunitarias. Ha habido un incremento muy grande de concursos de personas físicas. Algunas traían deudas de préstamos hipotecarios que no pudieron pagar, malvendieron la casa y les quedó todavía una deuda con el banco. Hay tanto deuda de consumo como de pequeños empresarios y autónomos.

Con esa reforma, ¿va a ser más complicado pedir la segunda oportunidad para los autónomos?

La ley siempre ha querido proteger el crédito público, pero el Tribunal Supremo en el año 2019 dictó una sentencia en la que haciendo una interpretación un poco al límite permitía que te perdonaran casi más de la mitad de la deuda pública. La reforma ha modificado las leyes para que en ningún caso se pueda perdonar deuda pública, salvo una cantidad muy pequeña, residual, de 20.000 euros. Eso hace que para un particular que no sea empresario sea más fácil la segunda oportunidad, porque no tendrá deuda pública. El problema está en que los empresarios dejan mucha deuda de Hacienda y Seguridad Social, que normalmente es lo primero que dejan de pagar, y aunque la legislación europea quiere que se les perdone la deuda para volver a generar empleo e iniciativas que permitan mantener el tejido industrial empresarial, si arrastran mucha deuda pública ahora lo tienen más complicado. Es más complicada la segunda oportunidad para autónomos.

¿No puede cambiar con alguna interpretación en los tribunales?

Hay alguna iniciativa de algún juez que quiere preguntar a la UE si España ha hecho bien los deberes. Con la directiva europea no está claro que el crédito público esté hiperprotegido. Incluso se está planteando preguntar al Tribunal Constitucional la constitucionalidad del régimen transitorio de la reforma. Esta no tiene un periodo transitorio que permita a los empresarios ‘limpiar la deuda’. Si han empezado los procedimientos antes del 26 de septiembre la ley dice que a partir de esa fecha, estés en la situación que estés, te aplica la nueva ley.

¿Se presentaron más casos antes de que entrara en vigor la reforma para tratar de esquivarla?

Sí. Hemos tenido un incremento de casos porque cuando se vio que la reforma era inminente muchos empresarios querían que les aplicaran el sistema anterior. Hay muchos concursos de persona física y teníamos muchos empresarios que las previsiones del covid fueron demasiado optimistas y todavía no han salido de la crisis. Además se mezcla con que muchos de ellos habían pedido préstamos ICO y a partir de marzo y abril de este año hay que devolverlos.

¿Ese será un momento crítico, ver quién puede devolver los ICO o no, pensados como una tabla de salvación?

Claro, hay muchos, sobre todo, en el sector servicios, como bares o restaurantes, que no se han podido recuperar y casi les merece más la pena cerrar, pedir la segunda oportunidad y abrir nuevamente, que no arrastrar una mochila. La sensación que tenemos es que algunos ICO se han dado alegremente, a personas que no lo han aplicado a mantener la actividad sino a otras cosas. Además, mucho pequeño empresario cambió préstamos de financiación normal por ICO y pensaba que en algún momento se perdonaría y ahora el ICO es un problema grave.

¿Veremos caer grandes empresas como en la crisis pasada?

Lo que pasa es que la reforma lo que sí permite son planes de reestructuración y muchas empresas en vez de ir a concurso están yendo a planes de reestructuración, que son menos traumáticos. Muchas empresas muy grandes se están reuniendo con los bancos y están aprovechando la ley para, de manera más discreta, sin el ruido de un concurso, llegar a acuerdos de quitas, esperas, ventas de empresas…

¿Sigue siendo negativo para una empresa decir que está en concurso?

En general, en los países latinos el concurso tiene que ver con la quiebra, el fracaso, la expulsión del mal empresario, somos menos pragmáticos que los ingleses o los daneses. Allí la insolvencia es un camino para recuperarse. En EE. UU., cuando concursas, si consigues reestructurar y salir adelante la Reserva Federal te permite acceder a préstamos más baratos. Se supone que ya has demostrado que eres un empresario con impulso y si no has hecho ninguna barbaridad, esa segunda o tercera oportunidad te permite acceder a préstamos en mejores condiciones. Es una cuestión económica y cultural.

¿Daña la imagen de los jueces el actual bloqueo de los políticos a la renovación de su órgano de gobierno, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)?

Los jueces tenemos una imagen muy desgastada. Además ahora hay una huelga de letrados de la Administración de Justicia, se acumulan retrasos, no es que tengamos una imagen muy buena. Parece que seamos marionetas del poder político, algo que no es así porque nuestro trabajo no tiene nada que ver, porque solo es resolver conflictos, pero la imagen que proyectamos es la de un poder muy desgastado, muy sometido a las tensiones políticas y poco eficaz.

