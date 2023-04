Ayuda de 480 euros del SEPE: requisitos y cómo solicitarlo

Encontrarse en situación de desempleo es un palo duro, sobre todo cuando ocurre de manera súbita o en medio de un proyecto personal de vida que requiere de ingresos regulares. No obstante, hay alternativas para paliar un poco el golpe mientras se busca un nuevo empleo, aunque las dificultades para sobrellevar la situación con éxito dependen de muchos factores. Una de esas ayudas es el subsidio por insuficiencia de cotización; la otorga el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) a trabajadores que hayan perdido su empleo y no tengan derecho a paro por no haber acumulado la cotización suficiente.

El número mágico que separa una situación de otra es 360, y no se refiere a un giro de vuelta completa, sino a un giro poco deseado de los acontecimientos por llegar de pronto y, muchas veces, sin el menor aviso previo, dejando a la persona sin capacidad inmediata de reacción o posibilidad de consolidar una contratación en otra empresa al ver llegar el golpe. Son 360 los días cotizados necesarios para una prestación contributiva por desempleo.

Cuantía y requisitos para pedir la ayuda de 48 euros

Con la última subida del indicador que la determina, el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples) esta ayuda asciende a 480 euros mensuales, pero exige el cumplimiento de ciertos requisitos:

Ser desempleado/a y está en situación legal de desempleo (se acredita apuntándose al paro).

(se acredita apuntándose al paro). Mientras se cobre la prestación es obligatorio estar como inscrito/a como demandante de empleo y mantener dicha condición. Se mantiene dicha condición realizando el sellado del paro y realizando las acciones contempladas en el compromiso de actividad.

y mantener dicha condición. Se mantiene dicha condición realizando el sellado del paro y realizando las acciones contempladas en el compromiso de actividad. Haber cotizado al menos 3 meses si se cuenta con responsabilidades familiares, o 6 si no se tienen.

si se cuenta con responsabilidades familiares, o 6 si no se tienen. Carecer de rentas superiores al 75% del salario mínimo interprofesional (SMI), que actualmente asciende a 1.080 euros mensuales. Por tanto, la cantidad que no se puede superar en este supuesto es de 810 euros al mes.

Duración del subsidio de 48 euros

La duración vendrá determinada por los meses cotizados y las cargas familiares. Así, la duración del subsidio por insuficiencia de cotización en 2023 es de 6 meses como máximo, si hay 6 meses cotizados y no existen responsabilidades familiares. Si no se llega a 6 meses cotizados, se recibirá la ayuda los mismos meses que se haya cotizado previamente.

Con cargas familiares, las ayudas también se corresponden en duración con los meses cotizados, pero a partir de 6 meses cotizados ya se cobra durante 21 meses como máximo, ya que la ayuda se revisa cada 6 meses y los requisitos deben seguir cumpliéndose todo el periodo.

Cómo solicitar la ayuda de 480 euros y documentación necesaria

El subsidio por insuficiencia de cotización se pide en el SEPE. Lo más rápido y eficaz es hacerlo online con certificado electrónico o sin él, por medio de formulario de pre-solicitud de prestaciones. También cabe la posibilidad de una solicitud presencial en las oficinas de empleo, solicitando previamente cita previa, algo que no es una barrera, dada la democratización y generalización del acceso a internet.

Hay que aportar una serie de documentos, empezando por usar el modelo oficial de solicitud de subsidios y siguiendo por los documentos de identidad del solicitante y de los que conformen la unidad familiar, en el caso de contar con cargas familiares. Sirven el Documento Nacional de Identidad (DNI), Permiso de Residencia (NIE) o Tarjeta de Identidad de Extranjero/a (TIE) junto con pasaporte.

El libro de familia solo es necesario si procede, por la existencia de cargas familiares. También hace falta certificado de empresa el que se acredite la situación legal de empleo. Igualmente debe justificarse la renta del solicitante, normalmente por la declaración del impuesto de la renta de la personas físicas, además de una cuenta bancaria donde figure el solicitante del subsidio como titular.

La respuesta tras la solicitud no suele pasar de los 5 días laborables. Presentada la solicitud, el SEPE suele tardar en responder 5 días laborales en contestar con la aprobación del subsidio por insuficiencia de cotización.