Así afectará a tu jubilación la nueva reforma de pensiones aprobada en el Congreso

Con 344 votos a favor y el apoyo de los sindicatos, la segunda parte de la reforma de las pensiones ya es una realidad: entrará en vigor este 1 de abril, excepto determinados preceptos del mismo, que lo harán en los próximos años, como es el caso de la nueva cuota de solidaridad -en 2025-. El Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves la modificación del modelo público de este sistema, a propuesta del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, liderado por José Luis Escrivá, quien ha comparecido ante la cámara baja para defender las novedades que afectarán de forma directa a la jubilación.

Después de que la primera reforma tuviera luz verde en diciembre de 2021, la segunda que ha planteado el Gobierno de España, y que ha sido avalada por la Comisión Europea y las organizaciones sindicales, tiene como eje principal el aumento de los ingresos del sistema para afrontar las tensiones financieras por la jubilación de los ‘baby boomers’ en las décadas de los 30 y los 40. Algunas de las modificaciones aluden a las subidas de bases máximas y cotizaciones, mejoras en las mínimas y el establecimiento de un modelo dual para calcular la pensión.

A pesar de que ha contado con el voto en contra de PP y Ciudadanos, y la oposición de la AIReF y la patronal, al considerar que la reforma será perjudicial para el empleo y la sostenibilidad del sistema de pensiones a largo plazo, tras meses de negociaciones, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha sacado adelante esta medida. Además, se ha comprometido a introducir en el futuro dos mejoras a las cotizaciones de las reducciones de jornada por cuidado de hijos y de las bajas por embarazo de riesgo.

🤝 El sistema dual del periodo de cómputo que incluye la reforma de pensiones va a ayudar especialmente a las personas con altibajos en su carrera, que hasta ahora sufrían una merma considerable en su pensión ante cualquier bache al final de su vida laboral



🧵 Dos ejemplos 👇 — José Luis Escrivá (@joseluisescriva) March 20, 2023

Nuevo Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI)

También conocido como el impuesto para las pensiones, el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) ya está en vigor, pero el nuevo Real Decreto-ley recogerá una subida que se aplicará con efecto retroactivo desde el 1 de enero de 2023.

Así, la cotización ‘extra’ irá creciendo una décima cada año, hasta pasar del 0,6% actual, al 1,2% en 2029. Desde 2030 hasta 2050, se mantendrá el mismo porcentaje, con igual distribución entre empresario y trabajador: el 1% le corresponderá a la empresa y el 0,2% al trabajador.

Cambios en el cálculo de las pensiones

Otra de las grandes modificaciones que se introducen con la segunda parte de la reforma de las pensiones afecta al cambio en el cálculo, que empezará en 2026. Desde ese año y hasta 2044, existirán dos fórmulas para fijar la base reguladora: cada contribuyente podrá elegir la más favorable entre los últimos 25 años cotizados o los últimos 29 años, restando los dos peores.

No obstante, desde 2041 y hasta 2044, cuando se implantará definitivamente, la Seguridad Social aumentará seis meses por año el modelo actual. Por tanto, en 2041, una de las opciones para calcular la pensión no serán los últimos 25 años de cotización, sino 25 años y seis meses. Es fundamental tener en cuenta que la cuota de solidaridad no supone una mejora de las pensiones, pero la reforma conlleva el destope de las bases máximas.

Entre 2024 y 2050, se aplica una subida gradual de las bases máximas de cotización, de acuerdo al IPC más 1,2 puntos porcentuales. A ello se une que el Ministerio que encabeza Escrivá ha aprobado una revalorización de las pensiones máximas con el IPC, más un incremento adicional del 0,115% acumulativos cada año desde 2025, hasta 2050.

Subida de las pensiones mínimas

Uno de los asuntos más populares de la nueva norma es el incremento de las pensiones mínimas contributivas. Desde 2027, estas cuantías no serán inferiores al umbral de la pobreza calculado para un hogar compuesto por dos adultos. Esto se debe a que el objetivo de la reforma es que la pensión mínima de jubilación contributiva aumente un 22% con respecto a la actualidad, para que llegue, como mínimo, a los 16.500 euros anuales en 2027, es decir, a los 1.200 euros al mes.

Sin embargo, a partir del mismo criterio de suficiencia, la pensión mínima no contributiva deberá situarse en el 75% del umbral de pobreza individual lo que, en 2027 supondrán unos 8.300 euros anuales o unos 592 euros al mes, en comparación con los 457,30 euros actuales.

Aumento del complemento para reducir la brecha de género

A su vez, el nuevo sistema de pensiones incluiría un aumento del complemento por brecha de género, que se alzaría un 10% en 2024, y otro 10% en 2025, ambos adicionales a su revalorización anual según el IPC, que para 2023 ha sido del 8,5%. En la actualidad, la cuantía es de 30,12 euros al mes por cada hijo, con un máximo de cuatro.