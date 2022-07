Cuál es la pensión máxima y la mínima de jubilación

Cada anualidad, el Gobierno de España aprueba en el mes de diciembre, a través del Real Decreto-Ley 28, la cuantía de las pensiones para el año siguiente. En total, existen casi diez millones de pensionistas en nuestro país, para los que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) van a destinar durante este 2022 unos 171 mil millones de euros. Además, este año se ha posicionado como un periodo de revalorización de las pensiones de la Seguridad Social del 2,5%, de acuerdo con el resultado del índice de precios de consumo (IPC).

Las cuantías mínimas de las pensiones por jubilación, que se administran en 14 pagas anuales, para este año 2022 quedan confeccionadas de la siguiente manera:

Pensión mínima por jubilación con 65 años o más

Con cónyuge a cargo: 12.467 euros al año (890,50 euros al mes).

12.467 euros al año (890,50 euros al mes). Sin cónyuge: 10.103,80 euros al año (721,70 euros al mes).

10.103,80 euros al año (721,70 euros al mes). Con cónyuge no a cargo: 9.590 euros al año (685 euros al mes).

Pensión mínima por jubilación con menos de 65 años

Con cónyuge a cargo: 11.688,60 euros al año (834,90 euros al mes).

11.688,60 euros al año (834,90 euros al mes). Sin cónyuge: 9.452,80 euros al año (675,20 euros al mes).

9.452,80 euros al año (675,20 euros al mes). Con cónyuge no a cargo: 8.934,80 euros al año (638,20 euros al mes).

Pensiones máximas por jubilación

Por otro lado, para este año 2022, las cuantías máximas de las pensiones públicas contributivas existentes (jubilación, viudedad, incapacidad permanente, orfandad y en favor de familiares) se situará en 39.474 euros anuales, abonados en 14 pagas; es decir, 2819,57 euros al mes. Para este año, hay que tener en cuenta que para poder cobrar una pensión completa por jubilación a partir de los 65 años se debe haber cotizado 37 años y 6 meses completos.

En el caso de las pensiones no contributivas, según Bankinter, destinadas a aquellas personas con problemas de recursos y que no han cotizado el número mínimo de años exigido, la pensión máxima en 2022 se establecía en 5.809 euros anuales; es decir, 415 euros mensuales. Sin embargo, el Gobierno de España, entre las ayudas económicas como medida anticrisis de la Guerra en Ucrania, ha fijado un aumento del 15% mensual en este tipo de pensiones hasta final de año (31 de diciembre de 2022), lo que se traduce en un incremento de entre 60 y 100 euros al mes para los beneficiarios de este tipo de pensiones no contributivas por jubilación, que deben cumplir con los siguientes requisitos: